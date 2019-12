OnePlus 6/6T: torna l’aggiornamento Android 10 con fix OxygenOS 10.0.1

OnePlus 6/6T tornano a ricevere l’aggiornamento finale ad Android 10 con la nuova versione software OxygenOs 10.0.1 che risolve i problemi del primo aggiornamento.

Vi avevamo informati un po’ di tempo fa che gli OnePlus 6 e 6T avevano iniziato a ricevere l’aggiornamento alla versione Android 10, ma però dopo un attento esame a posteriori l’azienda asiatica ha bloccato la diffusione.

Infatti la versione software iniziale, la OxygenOS 10.0.0, presentava alcuni problemi segnalati da diversi utenti dopo l’aggiornamento del loro smartphone.

OnePlus 6 e 6T tornano a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con OxgenOS 10.0.1

Oggi abbiamo al conferma che OnePlus ha riattivato gli aggiornamenti per i due dispositivi introducendo la versione OxygenOS 10.0.1 che risolve i problemi qua sotto elencati:

Risolto il problema di identificazione delle impronte digitali;

Risolto il problema del ritardo dell’animazione per lo sblocco delle impronte digitali;

Risolto il problema di riavvio automatico dopo l’aggiornamento;

Miglioramento delle prestazioni e risoluzione dei problemi noti con la fotocamera;

Risolto il problema con la connessione WiFi a 5 Ghz.

Oltre all’aggiornamento alla versione Android 10, vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di ottobre 2019.

Non sono certo le patch di sicurezza più recenti possibili, ma evidentemente OnePlus ha dovuto lavorare per risolvere i problemi della prima versione software di Android 10 per i suoi modelli 6 e 6T.

Al momento sappiamo che la OxygenOS 10.0.1 si sta diffondendo a livello internazionale ma per un numero limitato di utenti per effettuare ulteriori test.

Molto probabilmente i vostri OnePlus 6 e OnePlus 6T riceveranno quest’aggiornamento nei prossimi giorni attraverso la classica modalità OTA (over the air).

Vi consigliamo quindi di controllare il centro aggiornamenti del vostro smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Essendo un aggiornamento complesso, il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, è consigliabile prima di installare il nuovo software di eseguire un backup completo dei dati salvati sul vostro OnePlus 6/6T.

Ricordatevi sempre di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria residua ha un autonomia pari o superiore al 50%.

