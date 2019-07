OnePlus 6 e 6T: la nuova OxygenOS 9.0.7/9.0.15 è disponibile al download

Disponibile un nuovo aggiornamento software per gli smartphone OnePlus 6 e 6T: rispettivamente arrivano la OxygenOS 9.0.7 e la 9.0.15.

Se siete i possessori di un OnePlus 6 o 6T vi segnaliamo che in queste ultime ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un aggiornamento software.

OnePlus 6 e 6T si aggiornano: ecco i dettagli sul nuovo software disponibile al download

L’aggiornamento in questione prende il nome di OxygenOS versione 9.0.15 per il modello 6T, mentre il modello 6 è stato aggiornato alla 9.0.7.

Entrambi i nuovi firmware basati su Android Pie 9.0 incorporano le stesse novità, che riguardano sicurezza, ottimizzazioni e una nuova funzionalità.

Più nello specifico vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2019.

E’ stata ottimizzata la rotazione automatica dello schermo (dovrebbe essere più reattiva).

Infine è stata aggiunta la funzionalità che vi permette di registrare lo schermo (la trovate in impostazioni rapide->registratore schermo).

Grazie a quest’ultima opzione non dovrete più utilizzare un applicazione di terzi per eseguire questa funzione di registrazione.

Sappiamo che l’aggiornamenti in questione per OnePlus 6 e 6T si stanno diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) a livello internazionale.

Potrebbero volervi però alcuni giorni prima che raggiungano effettivamente tutti i dispositivi; per questo vi consigliamo di controllare anche manualmente nel centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quanto riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare consigliamo sempre di effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono.

Installate il nuovo software solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Per maggiori informazioni: notizia ufficiale