OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.11: patch di maggio 2021

Gli OnePlus 6 e 6T stanno ricevendo il nuovo aggiornamento software OxygenOS 10.3.11: contengono le patch di maggio 2021.

Segnaliamo ai possessori italiani e non che gli OnePlus 6 e 6T stanno ricevendo in queste ore, tramite la classica modalità OTA (over the air), un nuovo aggiornamento firmware.

OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.11: ecco le novità

Stiamo parlando della versione software OxygenOS 10.3.11, che come avete capito pure voi è ancora basata sul sistema operativo Android 10.

L’aggiornamento ad Android 11 per i modelli 6 e 6T sarà infatti disponibile in versione Beta solamente a fine agosto 2021.

Per quanto riguarda la novità della OxygenOS 10.3.11 questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione maggio 2021;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema.

Dato che il nuovo software è stato rilasciato da poche ore, e la diffusione avverrà in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che gli utenti italiani ricevano la notifica di aggiornamento.

Se quindi possedete il modello 6 o 6T vi consigliamo di controllare manualmente il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Anche se si tratta di un “semplice” aggiornamento a livello di sicurezza, come sempre vi consigliamo di:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati nella memoria del telefono;

iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Notizia ufficiale Forum