OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.9: quando arriva Android 11? La data

OnePlus 6 e 6T in questi giorni stanno ricevendo la nuova versione OxygenOS 10.3.9. Ma quando arriverà Android 11? La data ufficiale è stata finalmente svelata.

Interessanti novità per tutti i possessori italiani e non di un OnePlus 6 o della sua variante 6T.

OxygenOS 10.3.9 disponibile al download per gli OnePlus 6 e 6T: i dettagli

Per prima cosa vi segnaliamo che entrambi i dispositivi si stanno aggiornando in queste ultime ore alla versione OxygenOS 10.3.9 che come capire voi stessi si basa ancora su Android 10.

La OxygenOS 10.3.9 scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) presenta queste novità secondo il change-log ufficiale (tradotto):

Patch di sicurezza Android aggiornata ad aprile 2021;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema.

Ecco quando gli OnePlus 6 e 6T saranno aggiornati alla OxygenOS 11 basata su Android 11

Ma sicuramente la domanda più in voga per chi ha comprato un OnePlus 6 e 6T rimarrà sempre la stessa: “Quando il mio smartphone sarà aggiornato ad Android 11?”

Oggi tramite il forum ufficiale dell’azienda cinese è stata divulgata la data di riferimento su quando i due telefoni riceveranno la OxygenOS 11 basata su Android 11.

Secondo quanto è stato riportato dalla sezione FAQ: “la versione Open Beta della OxygenOS 11 per OnePlus 6 e 6T sarà rilasciata entro la fine di agosto 2021“.

Questo significa che se tutto andrà bene, la versione finale sarà scaricabile dagli utenti normali forse a fine settembre o inizio ottobre di quest’anno.

Vi ricordo che Android 11 sarà l’ultimo aggiornamento a livello di sistema operativo per i modelli 6 e 6T, dato che quest’ultimi non sono nella lista ufficiale dei dispositivi aggiornabili ad Android 12.

Fonte: Via