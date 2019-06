OnePlus 6T 8+128GB il miglior prezzo di giugno 2019: 389 euro spedito

Ecco dove potete acquistare un OnePlus 6T da 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colorazione nero mezzanotte, al prezzo di 389 euro spedito.

Oggi è iniziata la commercializzazione ufficiale dell’OnePLus 7 in Italia sul sito ufficiale dell’azienda asiatica.

Vi diciamo fin da subito che i prezzi sono pari a 559 euro per la versione 6+128GB e pari a 609 euro per la versione 8+256GB (colorazione Mirror Gray).

OnePlus 6T il miglior prezzo spunta a giugno 2019: 389 euro spedito per la versione 8+128GB

Sfortunatamente il modello OnePLus 6T in Italia è ufficialmente esaurito, e non sappiamo se sarà reso disponibile in futuro sul sito ufficiale.

Comunque se vi piace il design del modello 6T che praticamente identico all’OnePLus 7, e volete risparmiare diverse decine di euro rispetto al prezzo ufficiale vi segnaliamo questa nuova promozione.

Infatti l’OnePlus 6T da 8GB di ram e 128GB di memoria interna nella colorazione Nero mezzanotte e con rom internazionale, può essere acquistato al prezzo di 389 euro (spedizione inclusa) tramite questo LINK.

Se guardate il prezzo ufficiale sul sito Oneplus, il modello 6T da 8+128GB costerebbe in Italia 589 euro.

Ovviamente lo street-price nel nostro paese è più basso, ma si tratta di dispositivi con Garanzia Europa che costano minimo 450-460 euro.

L’offerta in questione quindi vi fa risparmiare almeno 60-70 euro rispetto ai migliori prezzi in Italia, e vi garantisce sempre la garanzia Europa fornita direttamente da Gearbest Italia.

Come funziona la garanzia?

Gearbest Italia ha infatti centri di assistenza nel vecchio continente, quindi in caso di guasto il dispositivo dovrà essere spedito in Europa e non in Cina con ovvio risparmio di denaro e tempo.

Che vuol dire rom internazionale?

La rom su questo OnePlus 6T è internazionale, ovvero supporta il Google Play Store, i servizi Google, gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il multilingua (italiano compreso) e lato hardware ha pure la banda 20 LTE 4G.

Nella scatola troverete unicamente il caricabatteria rapido Dash con presa cinese, ma vi verrà fornito un adattatore per la presa EU già compreso nel prezzo.

Si tratta di una piccolezza che vi permette di risparmiare diverse decine di euro rispetto a tante altre offerte attualmente disponibili.

Come funziona la spedizione?

La spedizione è già inclusa nel prezzo, Italy Express (linea prioritaria da selezionare), che garantisce la consegna in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare la dogana ed è tracciabile.

Se avete pazienza, le spedizioni iniziano dal 13 giugno 2019, potete risparmiare.

Attenzione il numero dei pezzi è limitato, l’offerta lampo durerà per altri 2 giorni e mezzo e il prezzo potrebbe subire variazioni: chi lo acquista prima ha il prezzo bloccato e la priorità nelle spedizioni.