OnePLus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro quando arriva l’aggiornamento ad Android 11?

Queste sono le presunte ultime dichiarazioni ufficiose dell’azienda taiwanese riguardo l’aggiornamento ad Android 11 per gli OnePLus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro.

Di recente gli OnePlus 8 e gli OnePlus 8 Pro hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento al software OxygenOS 11 basato sul sistema operativo Android 11.

A quest’ultimi si sono aggiunti pure i nuovi OnePlus 8T, che sono stati annunciati il 14 ottobre 2020 direttamente con l’ultima versione software del sistema operativo mobile di Google.

OnePLus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: ecco quando dovrebbero ricevere l’aggiornamento Android 11 con la OxygenOS 11

Considerate le tempistiche, sicuramente i possessori della generazione precedente, gli OnePLus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si staranno chiedendo quando anche i loro smartphone saranno aggiornati.

Bene, secondo quanto fatto trapelare da un portavoce di OnePlus tutti questi dispositivi, o almeno parte di questi, inizieranno a ricevere l’aggiornamento a partire da dicembre 2020.

Da sottolineare che il portavoce non ha rilasciato nessuna notizia per quanto riguarda l’aggiornamento ad Android 11 per il recente OnePLus Nord che è uscito sul mercato direttamente con Android 10.

Non sappiamo quindi se anche questo smartphone sarà aggiornato entro la fine del 2020, o riceverà la nuova OxygenOS 11 solo a partire dal 2021.

L’informazione è stata rilasciata dal portavoce direttamente al sito d’informazione Android Authority, e non tramite un canale ufficiale dell’azienda asiatica.

Al momento quindi quest’informazione va presa con il giusto distacco emotivo, dato che non c’è ancora nulla di concreto.

