OnePlus 7, 7T e Nord N100 aggiornamento OxygenOS 11 con patch aprile 2022 disponibile

La serie OnePlus 7 e 7T insieme all’OnePlus Nord N100 si stanno aggiornando con l’ultima versione della OxygenOS 11 contenente le patch di aprile 2022: i dettagli.

Una serie di smartphone Oneplus ex top di gamma e di fascia bassa stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software.

OnePlus 7, 7T e OnePlus Nord N100 tempo di nuovi aggiornamenti ad aprile 2022: i dettagli

Stiamo parlando dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.7.1 destinato agli OnePlus 7, 7 pro, 7T e 7T pro e dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.6 per l’OnePlus Nord N100.

Entrambi i nuovi software sono scaricabili e installabili tramite la classica modalità OTA (over the air), e si stanno diffondendo in queste ore in maniera graduale.

Potrebbero volerci quindi ancora alcuni giorni prima che tutti questi smartphone ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone Oneplus che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare:

eseguite un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria; iniziate a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte dalla OxygenOS 11.0.7.1 sugli smartphone della serie OnePlus 7 e 7t?

Il change-log ufficiale è abbastanza semplice:

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di aprile 2022 Correzioni di bug generali per migliorare la stabilità del sistema



Quali sono le novità della OxygenOS 11.0.6 sull’OnePlus Nord N100?

Questo è il change-log ufficiale:

Sistema [Migliorato] stabilità del siste [Aggiornato] Patch di sicurezza Android al mese di aprile 2022



Come potete vedere entrambi gli aggiornamenti sono incentivati solo sulla sicurezza aggiornata e risolvono alcuni problemi di stabilità generale.

Fonte: Via