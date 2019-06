OnePlus 7 8+256GB prezzo 439 euro: nuova offerta

Disponibile in offerta lampo al prezzo di soli 439 euro l’OnePLus 7 da 8GB di ram e 256GB di memoria interna nella colorazione Mirror Gray: i dettagli

Segnaliamo un’interessate offerta per tutti coloro che vogliono acquistare il recentissimo OnePlus 7 che sfortunatamente in Italia è difficile da trovare: sul sito ufficiale risulta al momento esaurito.

OnePlus 7 in offerta lampo con prezzo scontato di oltre 150 euro: ecco i dettagli

Se in Italia il dispositivo nella versione da 8GB di ram e 256GB di memoria interna costa ufficialmente 609 euro, lo potete trovare già scontato di oltre 150 euro.

Infatti l’OnePLus 7 da 8+256GB Mirror Black con rom internazionale può essere acquistato in offerta lampo al prezzo di 439 euro (spedizione inclusa) direttamente da questo LINK.

Attenzione: utilizzando questo codice coupon GBMPOP7256 (numero limitato) avrete un ulteriore sconto di circa 9 euro.

La disponibilità indica con spedizioni a partire dal 1 luglio 2019: chi prima prenota prima riceverà a casa.

Attenzione: prezzo e disponibilità potrebbe cambiare nel corso del tempo!

Info su Spedizione, garanzia e software

La spedizione Italy Express (linea prioritaria) è già compresa nel prezzo: questa garantisce la consegna dello smartphone tramite corriere in 10-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese doganali (spedizione dalla Cina-HK).

Si tratta della versione con rom internazionale: significa che gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il multilingua (italiano compreso), c’è il Google Play Store e sono già installati tutti i servivi Google, c’è il supporto alla Banda 20 LTE.

L’unica differenza è che l’adattatore per la ricarica rapida ha presa cina ma viene fornito un adattatore per spina EU nella confezione.

Inoltre il telefono viene venduto con 2 anni di garanzia Europa presso il rivenditore Gearbest Italia.

Questo significa che in caso di guasto, il telefono dovrà essere rispedito presso un centro assistenza in Europa e non direttamente in Cina: risparmierete soldi e tempo.