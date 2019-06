OnePlus 7 8+256GB al prezzo di soli 450 euro: pochi pezzi (fate in fretta)

Disponibile in offerta lampo al prezzo di soli 450 euro l’OnePLus 7 da 8GB di ram e 256GB di memoria interna nella colorazione MirroGray: ancora pochi pezzi.

Segnaliamo un’interessate offerta per tutti coloro che vogliono acquistare il recentissimo OnePlus 7 che sfortunatamente in Italia è difficile da trovare: sul sito ufficiale risulta al momento esaurito.

OnePlus 7 in offerta lampo con prezzo scontato di oltre 150 euro: ecco i dettagli (fate in fretta pochi pezzi)

Se in Italia il dispositivo nella versione da 8GB di ram e 256GB di memoria interna costa ufficialmente 609 euro, lo potete trovare già scontato di oltre 150 euro.

Infatti l’OnePLus 7 da 8+256GB Mirror Black con rom internazionale può essere acquistato in offerta lampo al prezzo di 450 euro (spedizione inclusa) direttamente da questo LINK.

Al momento che stiamo parlando sono rimasti solo 17 pezzi, e non sappiamo se ce ne saranno altri disponibili a breve: sono comunque disponibili in magazzino con spedizioni già dal oggi o al massimo entro il 14 giugno 2019.

Chi prima arriva meglio alloggia!

Vi ricordo anche la promo sull’OnePLus 6T 8+128GB che al momento si può acquistare intorno ai 387-388 euro.

Info su Spedizione, garanzia e software

La spedizione Italy Express (linea prioritaria) è già compresa nel prezzo: questa garantisce la consegna dello smartphone tramite corriere in 10-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese doganali (spedizione dalla Cina-HK).

Si tratta della versione con rom internazionale: significa che gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il multilingua (italiano compreso), c’è il Google Play Store e sono già installati tutti i servivi Google, c’è il supporto alla Banda 20 LTE.

L’unica differenza è che l’adattatore per la ricarica rapida ha presa cina ma viene fornito un adattatore per spina EU nella confezione.

Inoltre il telefono viene venduto con 2 anni di garanzia Europa presso il rivenditore Gearbest Italia.

Questo significa che in caso di guasto, il telefono dovrà essere rispedito presso un centro assistenza in Europa e non direttamente in Cina: risparmierete soldi e tempo.