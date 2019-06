OnePlus 7 arriva la OxgenOS 9.5.5 per la camera, e il prezzo scende a 450 euro

Nuovo aggiornamento di giugno 2019 disponibile per l’OnePLus 7 con miglioramenti per la camera e la sicurezza: e intanto il prezzo scende a 450 euro in promo.

L’OnePlus 7 è disponibile all’acquisto in Italia da pochi giorni ma già l’azienda asiatica ha iniziato a rilasciare interessanti aggiornamenti per migliorare l’esperienza d’uso per l’utente.

OnePlus 7 si aggiorna: ecco l’OxygenOS 9.5.5

Oggi abbiamo infatti la conferma che è disponibile al download la nuova versione 9.5.5 della OxygenOS.

Per quanto riguarda le principali novità, come già accennato, la OxygenOS 9.5.5 si focalizza sul miglioramento del comparto fotografico e sulla sicurezza.

Come sapete il software si basa su Android Pie 9.0.

Il change-log ufficiale afferma infatti che sono stati migliorati i contrasti e i colori in generale delle foto scattate, migliorata e stabilizzata la performance dell’autofocus, migliorata la modalità NightScape (colori e immagini più nitide), migliorati i colori e la nitidità delle immagini nella modalità Nightscape con scatti effettuati con luminosità estremamente bassa.

Sono state poi installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di maggio 2019 e sono stati risolti alcuni piccoli bug riscontrati nella versione software precedente.

Potete scaricare la nuova OxygenOS 9.5.5 per il vostro OnePlus 7 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il peso del download è piuttosto limitato: stiamo parlando infatti di soli 125 megabyte.

Per il download potete scegliere se utilizzare una connessione Wifi o sfruttare la banda 3G-4G dello smartphone.

Nonostante l’aggiornamento è di piccole dimensioni, consigliamo un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono prima di installare il nuovo firmware.

Controllate anche che la batteria sia pari o superiore al 50% prima di iniziare la procedura.

L’offerta da tenere in considerazione: i dettagli

Segnaliamo anche per tutti coloro che eventualmente sono interessati ad acquistare un nuovo OnePLus 7, che è presente un offerta lampo interessante.

Infatti l’OnepLus 7 ad 8GB di ram e 256GB di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 450 euro (spedito), risparmiando di fatto oltre 150 euro rispetto al prezzo ufficiale in Italia.