OnePlus 7 disponibile in Italia, e riceve subito un primo aggiornamento

Potete iniziare ad acquistare in Italia il nuovo OnePlus 7, la versione non Pro, sullo store ufficiale; e intanto arriva già un primo aggiornamento software.

Dopo qualche settimana di attesa dal lancio in Europa dell’OnePlus 7 Pro, anche il fratellino “minore” ha iniziato finalmente ad essere disponibile all’acquisto sul sito ufficiale.

OnePlus 7 è disponibile all’acquisto in Italia: il prezzo

In Italia è disponibile alla vendita in due distinte varianti.

Potete acquistare l’OnePLus 7 da 6GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 559 euro, o la versione da 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 609 euro, entrambi nei colori Mirror Gray.

Coloro che acquisteranno il modello 7, sembra che ve lo spediranno entro 24 ore dalla data dell’acquisto, al momento dell’accensione del telefono riceveranno subito un aggiornamento software.

Disponibile già un primo aggiornamento OxygenOS

Infatti l’azienda asiatica ha iniziato il rilascio della versione OxygenOS 9.5.4, basata su Android Pie 9.0, che contiene al suo interno alcune interessanti novità.

La prima consiste nell’aggiornare le patch di sicurezza dello smartphone da marzo 2019 ad aprile 2019.

In aggiunta a questo verrà installato il supporto al DC Dimming, una funzione molto utile per evitare lo sfarfallio “invisibile” dei display con tecnologia OLED.

Questo sfarfallio, che ottimizza i colori del display a basse luminosità, può provocare in alcuni soggetti affaticamento della vista e mal di testa.

Essendo un opzione, sarà l’utente a decidere se utilizzarla o meno a seconda se riscontra problemi nell’utilizzo con display OLED.

Ma non finisce qua: è stata aggiunta pure la modalità Fnatic che ottimizza le prestazioni per i gamers più assidui su smartphone android, è stato ottimizzato lo scanner per le impronte digitali e la qualità della camera.

Sono stati risolti poi alcuni bug della versione software precedenti, ed è stata ulteriormente ottimizzata l’esperienza d’uso che OnePlus chiama “smooth-scrolling”.

Al momento l’aggiornamento in questione per l’OnePlus 7 è disponibile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di 224 megabyte.

Vi consigliamo quindi di controllare entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.