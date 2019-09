OnePlus 7 e 7 Pro l’aggiornamento Android 10 con Oxygen OS 10 è iniziato

Iniziato in via ufficiale il rilascio a livello internazionale dell’aggiornamento ad Android 10 con Oxygen OS 10 per gli OnePlus 7 e 7 Pro: ecco le novità.

Ad inizio mese molti di voi sapevano che OnePlus aveva iniziato un programma beta per Android 10 sui suoi ultimi smartphone top di gamma.

OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano ufficialmente ad Android 10 con Oxygen OS 10: le novità

Oggi arriva la comunicazione ufficiale che gli OnePlus 7 e 7 Pro stanno iniziando a ricevere a livello internazionale la nuova interfaccia Oxygen OS 10 finale basata sull’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa gli utenti scaricheranno con il nuovo firmware tramite la classica modalità OTA (over the air).

Questo è il change-log ufficiale:

Sistema Aggiornato ad Android 10 Nuovo design dell’interfaccia utente Autorizzazioni di localizzazione avanzate per la privacy Nuova funzionalità di personalizzazione in Impostazioni che consente di scegliere le forme delle icone da visualizzare nelle Impostazioni rapide

Gesti a schermo intero Aggiunti i passaggi interni dal bordo sinistro o destro dello schermo per tornare indietro Aggiunta una barra di navigazione in basso per consentire il passaggio a sinistra o a destra per le app recenti

Spazio di gioco La nuova funzione Game Space ora unisce tutti i tuoi giochi preferiti in un unico posto per un accesso più facile e una migliore esperienza di gioco

Display intelligente Informazioni intelligenti basate su orari, posizioni ed eventi specifici per Ambient Display (Impostazioni – Display – Ambient Display – Smart Display)

Messaggio Ora è possibile bloccare lo spam tramite parole chiave per Messaggio (Messaggi – Spam – Impostazioni – Impostazioni di blocco)



Ribadiamo che la nuova Oxygen OS 10 per gli OnePlus 7 e 7 Pro inizierà la diffusione a livello internazionale in maniera graduale, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che riceviate la notifica di aggiornamento.

OnePlus fa così in modo da carpire eventuali bug di sistema prima che la diffusione avvenga in maniera capillare, e quindi risolvere tempestivamente i problemi.

Ci si aspetta che l’azienda cinese sveli nei prossimi giorni anche una road-map completa sull’aggiornamento ad Android 10 per i dispositivi meno recenti, quando presenterà il nuovo OnePlus 7T e 7T Pro in data 24 settembre 2014.

Vi ricordo le ultime offerte disponibili sui modelli 7 Pro a con risparmi oltre i 150 euro rispetto ai prezzi ufficiali.

Fonte: Notizia ufficiale