OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.0.10 in Europa: le novità

Gli OnePlus 7 e 7 Pro si stanno aggiornando in Europa a fine novembre 2020 con il nuovo software OxygenOS 10.0.10: ecco le novità del change-log.

Iniziato il rilascio in Europa (e India) di un nuovo aggiornamento firmware destinato agli OnePlus 7 e 7 Pro incentrato su ottimizzazioni e patch di sicurezza.

OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.0.10: ecco le principali novità

Il nuovo aggiornamento installa la versione OxygenOS 10.0.10, basata sul sistema operativo Android 10, sui modelli 7 e 7 Pro commercializzati in Europa introducendo queste novità (change-log ufficiale tradotto):

Sistema

Ottimizzata l’esperienza utente della barra di stato per ridurre gli errori touch nella scena della chiamata;

Pacchetto Google Mobile Service aggiornato ad agosto 2020;

Patch di sicurezza Android aggiornata a novembre 2020;

Risolto un problema di flashback con l’app Telefono che si verificava raramente.

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air), ma essendo uscito da poco e rilasciato in maniera graduale potrebbero volerci ancora alcuni giorni per la sua diffusione capillare.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, potete controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica automatica di aggiornamento, prima di installare la nuova Oxygenos Os 10.0.10 vi consigliamo di effettuare prima un backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordatevi sempre di iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha una autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via