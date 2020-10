OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano con la OxygenOS 10.0.8 ad ottobre 2020

Rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per gli OnePlus 7 e 7 Pro in Europa ad inizio ottobre 2020: ecco la nuova OxygenOS 10.0.8. Le novità.

Se possedete uno smartphone OnePlus 7 o OnePlus 7 Pro vi segnaliamo che è iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento che porta il software alla versione OxygenOS 10.0.8 per i dispositivi venduti in Europa.

OnePlus 7 e 7 Pro si aggiornano ad ottobre 2020 con la nuova OxygenOS 10.0.8: ecco le principali novità

Il nuovo aggiornamento è in diffusione graduale tramite la classica modalità OTA (over the air), quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima di ricevere la notifica automatica dell’aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di controllare anche manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare è sempre utile effettuare un backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di installazione solo se il vostro OnePlus 7 o 7 Pro ha almeno il 50% di batteria residua disponibile.

La nuova OxygenOS 10.0.8 basata sul sistema operativo Android 10 secondo il change-log ufficiale (tradotto) apporta queste novità:

Sistema

Appena aggiunta la funzionalità di assistenza per aiutare rapidamente l’utente a scegliere l’utilizzo principale (Percorso: Impostazioni> Suggerimenti e supporto OnePlus)

Il consumo energetico del sistema è stato ottimizzato ed stata migliorata l’esperienza utente (solo su 7 Pro);

Risolto il problema del flashback con alcune app di terze parti;

Risolti problemi noti ed è stata migliorata la stabilità del sistema;

Patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2020.

Fonte: Notizia ufficiale