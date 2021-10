OnePlus 7 e 7T: la serie si aggiorna alla versione OxygenOS 11.0.4.1. Le novità

Gli smartphone della serie OnePlus 7 e 7T stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software con la nuova OxygenOS 11.0.4.1: il change-log con le novità.

Si sta diffondendo da poche ore un nuovo aggiornamento per gli OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7 Pro scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over The Air).

Stiamo parlando della versione software OxygenOS 11.0.4.1 basata sul sistema operativo Android 11.

Serie OnePlus 7 e 7T: disponibile il nuovo aggiornamento OxygenOS 11.0.4.1

Da quello che sappiamo il nuovo software è un aggiornamento minore, che apporta le nuove patch di sicurezza e risolve un bug nell’interfaccia delle chiamate.

Questo è il change-log ufficiale della OxygenOS 11.0.4.1:

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di ottobre 2021; Stabilità del sistema migliorata.

Telefono Risolto il problema della visualizzazione ritardata dell’interfaccia delle chiamate in arrivo.



Considerato che l’aggiornamento è da poco disponibile, e si sta diffondendo in maniera graduale a livello internazionale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli OnePlus 7 e 7T ricevano la notifica.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria interna dello smartphone; iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria interna ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

