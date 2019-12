OnePlus 7, 7T Pro: prezzo da 358 euro con coupon dicembre 2019

In offerta grazie a codici coupon di dicembre 2019 l’OnePlus 7 da 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 358 euro, e l’OnePlus 7T PRO 8+256GB a 618 euro e altri.

Disponibili in offerta alcuni degli smartphone OnePlus con nuovi codici coupon di dicembre 2019: ecco i dettagli.

OnePlus 7, 7 Pro e 7T Pro scontati: prezzi con nuovi codici Coupon dicembre 2019.

Aggiornamento del 12 dicembre 2019: nuovi codici coupon e prezzi aggiornati sugli OnePlus 7, 7 Pro e 7T Pro.

Se avete la pazienza di aspettare i tempi di spedizione, è possibile acquistare direttamente dal sito Gearbest Italia diversi smartphone OnePlus a prezzi ben inferiori rispetto a quelli ufficiali in Italia grazie a nuovi codici coupon.

L’OnePlus 7T Pro da 8GB di ram e 256GB di rom, colore Haze Blue, può essere acquistato a 583 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice Coupon GBOP7TP1212 e seguendo questo LINK.

Con il coupon avete di fatto un risparmio di oltre 150 euro rispetto al prezzo ufficiale applicato dallo store OnePlus.

In questo caso spedizioni dal 13-14 dicembre 2019 (controllate i cambiamenti di data).

Abbiamo poi l’OnePlus 7 Pro 8GB di ram e 256GB di rom colore Grigio acquistabile al prezzo di 523 euro (spedizione inclusa Linea prioritaria) utilizzando il codice COUPON GBOP7PG1212 e seguendo questo LINK. (selezionate dopo il colore).

La versione BLU del 7 Pro da 8GB di ram e 256GB rom si può acquistare utilizzando lo stesso LINK a 523 euro con il codice coupon GBOP7PB1212.

Lo sconto qua è di oltre 200 euro.

Spedizione in questo caso a partire dal 13-15 dicembre 2019 (controllate le date).

Per chi ha un budget minore, segnaliamo l‘OnePLus 7 da 8GB di ram e 256GB di rom, colore Grigio, al prezzo di 358 euro (spedizione inclusa linea prioritaria) utilizzando il codice coupon GBOP7G1212 e seguendo questo LINK.

Sconto superiore ai 250 euro.

Spedizioni dal 16-18 dicembre 2019 (controllate sempre).

I codici Coupon vanno applicati nella sezione Checkout (come da esempio qua sotto), quella prima del pagamento (suggeriamo caldamente PayPal), sul sito Gearbest Italia.

Essendo dei codici coupon hanno numero e tempo limitato: quindi come sempre chi prima li applica meglio alloggia!

Spedizioni, Garanzia e cosa significa rom internazionale su questi OnePlus 7, 7 Pro e 7T Pro.

Le spedizioni, già incluse nel prezzo, avvengono tramite linea prioritaria chiamata EU-Italy Express (da selezionare) che garantisce la consegna del bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare le spese doganali (spedizioni da HK o CINA).

Non utilizzate le spedizioni DHL: sono più veloci ma più costose e vi fanno pagare le spese doganali.

La garanzia è Europa di 2 anni garantita direttamente dai centri assistenza Gearbest: in caso di guasto non dovrete rispedire lo smartphone in Cina ma in un centro assistenza localizzato i Europa (Francia, Spagna, Polonia i più comuni).

Da sottolineare che pur essendo un OnePlus venduto in Cina gode lo stesso di un anno di garanzia presso il sito ufficiale dell’azienda: per il primo anno potete fare affidamento anche su di loro.

La rom è internazionale: vuol dire che supporta il multilingua (italiano compreso), ha i servizi Google già installati, gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, e lo smartphone ha la banda 20 LTE 4G.

L’unico cambiamento lo noterete nel caricabatteria che ha spina CINA e non EU, ma Gearbest dovrebbe fornirvi gratuitamente un adattatore.