OnePlus 7 ottiene la Oxygen OS 9.5.7: tante ottimizzazioni

OnePlus 7 sta iniziando a ricevere a livello internazionale il nuovo aggiornamento software Oxygen OS 9.5.7 che è incentrato sulle ottimizzazioni di sistema e camera.

Segnaliamo per i possessori Italiani di un OnePlus 7 che a breve dovrebbero iniziare a ricevere il nuovo aggiornamento software basato sulla Oxygen OS 9.5.7.

Oxygen OS 9.5.7: ecco le novità implementate nel nuovo aggiornamento per l’OnePLus 7

Il change-log ufficiale dal blog OnePlus 7 evidenzia una patch interamente indirizzata ad ottimizzare alcuni aspetti del sistema e della camera.

Per quanto riguarda il sistema operativo queste sono le ottimizzazioni apportate:

Ottimizzata la sensibilità della luminosità automatica;

Ottimizzata la velocità e la precisione del GPS mentre lo schermo è spento;

Aggiunta funzionalità audio per OnePlus Bullets Wireless 2 (Impostazioni – Suono e vibrazioni – Dolby Atmos – Regolazione auricolare – Ottimizzazione audio auricolare);

Correzioni di bug e miglioramenti generali;

Supporto VoLTE / VoWiFi per nuovi operatori telefonici (non italiani).

Passando alla fotocamera, anche qua la lista delle ottimizzazioni è abbastanza corposa:

Migliorate le prestazioni quando si passa da una modalità ad un altra nella fotocamera;

Migliorata la messa a fuoco automatica in alcune scene;

Ottimizzato e migliorato l’effetto photo-stitching nella modalità Panorama;

Migliorata la qualità fotografica del formato JPG a 48MP disponibile nella modalità PRO.

La versione Oxygen OS 9.5.7 è disponibile al download tramite la classica modalità OTA (over the air) ma con implementazione graduale per la verifica di eventuali problemi.

In sostanza bisognerà aspettare ancora alcuni giorni prima che l’aggiornamento sia effettivamente disponibile per tutti (anche in Italia).

Vi consigliamo comunque di controllare il centro aggiornamento del vostro OnePlus 7, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.