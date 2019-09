OnePlus 7 Pro prezzo da 527 euro con questi coupon: 6+128 e 8+256GB disponibili

OnePlus 7 Pro: versioni 6GB di ram e 128GB di rom o 8GB + 256GB possono essere acquistati con un corposo sconto sul prezzo ufficiale: ecco i nuovi coupon di metà settembre 2019

La versione 7 Pro si può acquistare con uno sconto superiore ai 170 euro, infatti per fare chiarezza vi ricordo che l’OnePlus 7 Pro ad 8GB di ram e 256GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 759 euro sullo store ufficiale dell’azienda asiatica per l’Italia.

Ebbene se volete risparmiare un bel po’ di euro, potete acquistare la versione internazionale del 7 Pro sempre con 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 571.77 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK e utilizzando il codice COUPON GBOP7PXSWL.

Attenzione in questo caso le spedizioni partono dal 19-22 settembre 2019 solo per la colorazione Mirror Gray (ma la data potrebbe cambiare, controllate), mentre il colore BLU o ORO partono da inizio metà ottobre 2019 (controllate).

Disponibile pure la versione 7 Pro da 6GB di ram e 128GB di rom (colore Mirror Gray) al prezzo di 527.22 euro (circa 180 euro di sconto) seguendo questo LINK ed utilizzando il codice COUPON GB7P6128.

Spedizioni a partire dal 19-22 settembre 2019 (controllate sempre la data aggiornata).

Il prezzo potrebbe variare con il tempo, anche con coupon: controllate sempre!

Il codice coupon va inserito nella sezione Checkout, quella appena prima della sezione pagamento (ecco un esempio qua sotto per PC desktop)

La spedizione EU Express (linea prioritaria da selezionare) vi consegnerà il bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (spedizioni da HK-Cina).

Chi prima lo ordina, prima riceverà il dispositivo e ricordatevi che si tratta di un offerta a tempo e numero limitato.

Alcuni dettagli su garanzia, rom internazionale

L’OnePlus 7 Pro in offerta lampo ha 2 anni di garanzia Europa, forniti da Gearbest Italia: in caso di guasto il telefono dovrà essere spedito in un centro assistenza in Europa e non in Cina (meno tempo e risparmio di soldi).

Vi ricordo inoltre che OnePlus garantisce personalmente e ufficialmente 1 anno di garanzia presso la propria assistenza anche per i dispositivi venduti in CINA (notizia) ed esportati in Europa.

Si tratta della versione con rom internazionale, ovvero ha il multilingua (italiano compreso), ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, il Google Play store e i servizi Google sono già inclusi, ha la banda 20 LTE 4G.

L’unica differenza la troverete nel caricabatteria Dash Charge che ha presa cinese: nella confezione sarà inserito un adattatore per presa EU.

Se avete pazienza nella consegna, sicuramente risparmiare fin da subito 160-170 euro su un dispositivo estremamente recente come l’OnePlus 7 Pro ne può valere la pena.

Per altre promozioni su diversi dispositivi, potete sempre guardare la nostra sezione Offerte.