OnePlus 7 Pro 8+256GB il prezzo scende sotto i 630 euro con garanzia Europa

Ancora un altra ghiotta offerta sul più recente OnePlus 7 Pro: la versione 8GB di ram e 256GB di rom può essere acquistato con uno sconto di oltre 130 euro: ecco dove.

Pochi giorni fa vi avevamo segnalato un offerta lampo valida sull’OnePlus 7 da 8+256GB di memoria interna acquistabile a 450 euro spedizione inclusa.

OnePlus 7 Pro: segnaliamo il prezzo sotto i 630 euro con 8GB di ram e 256GB di rom

Non abbiamo fatto in tempo a scrivervi la notizia che oggi abbiamo notato che pure il fratellino maggiore, la versione 7 Pro si può acquistare con uno sconto superiore ai 130 euro.

Per fare chiarezza vi ricordo che l’OnePlus 7 Pro ad 8GB di ram e 256GB di memoria interna ha un prezzo di listino di 759 euro sullo store ufficiale dell’azienda asiatica per l’Italia.

Ebbene se volete risparmiare un bel po’ di euro, potete acquistare la versione internazionale del 7 Pro sempre con 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 627 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Le spedizioni partiranno dal 25 giugno 2019 (controllate se cambiano la data), mentre la spedizione Italy Express (linea prioritaria da selezionare) vi consegnerà il bene in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (spedizioni da HK-Cina).

Chi prima lo ordina, prima riceverà il dispositivo e ricordatevi che si tratta di un offerta a tempo e numero limitato.

Alcuni dettagli su garanzia, rom internazionale

L’OnePlus 7 Pro in offerta lampo ha 2 anni di garanzia Europa, forniti da Gearbest Italia: in caso di guasto il telefono dovrà essere spedito in un centro assistenza in Europa e non in Cina (meno tempo e risparmio di soldi).

Si tratta della versione con rom internazionale, ovvero ha il multilingua (italiano compreso), ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, il Google Play store e i servizi Google sono già inclusi, ha la banda 20 LTE 4G.

L’unica differenza la troverete nel caricabatteria Dash Charge che ha presa cinese: nella confezione sarà inserito un adattatore per presa EU.

Se avete pazienza nella consegna, sicuramente risparmiare fin da subito 130 euro su un dispositivo estremamente recente come l’OnPlue 7 Pro ne può valere la pena.

