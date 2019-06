Oneplus 7 si aggiorna con la OxygenOS 9.5.6: disponibile a 430 euro con coupon

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento firmware basato sull’interfaccia OxygenOS 9.5.6 per l’Oneplus 7; ecco dove potete trovare la versione 8+256 a 430 euro.

Buone notizie per chi ha acquistato di recente un OnePlus 7 o sta pensando di farlo in futuro, magari sfruttando un occasione tramite l’utilizzo di un codice coupon.

OnePlus 7 si aggiorna alla nuova OxygenOS 9.5.6: ecco i dettagli

Per prima cosa parliamo della nuova OxyGenOs 9.5.6 basata su Android Pie 9.0.

OnePlus ha infatti aggiornato per ben tre volte il suo smartphone questo mese: la 9.5.4 ad inizio giugno, la 9.5.5 a metà giugno e ora a fine giugno arriva appunto la 9.5.6.

Le principali novità possono essere così elencate:

installazione delle nuove patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2019;

ottimizzata la taratura del sensore della luminosità automatica;

migliorata la qualità audio del telefono (in chiamata);

alcune ottimizzazioni del comparto fotografico che dovrebbero migliorare la qualità generale;

Correzioni di bug e miglioramenti generali.

Al momento la OxyGen 9.5.6 per OnePlus 7 ha iniziato il rilascio tramite la classica modalità OTA (over the air) per un numero limitato di utenti: si tratta di una prima prova di controllo.

Nei prossimi giorni, o comunque pensiamo al massimo nei primi giorni di luglio 2019, tale aggiornamento sarà distribuito a livello internazionale.

Vi consigliamo quindi di iniziare a controllare, anche manualmente, il centro aggiornamenti del vostro OnePLus 7.

Ecco dove poter acquistare la versione 8+256GB a 430 euro con codice COUPON

Per ci invece non possiede ancora questo smartphone, ma ci sta facendo un pensierino, vi ricordo che in offerta (ancora fino alla fine di questo weekend) è possibile acquistare la versione da 8GB di ram e 256GB di memoria interna al prezzo di 430 euro tramite COUPON.

Tutti i dettagli li trovate nell’articolo di riferimento.

Fonte: Forum ufficiale.