OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.0.14 e 10.0.12

Gli OnePlus 7T e 7T Pro stanno ricevendo a fine ottobre 2020 rispettivamente l’aggiornamento al software OxygenOS 10.0.14 e 10.0.12 (EU): ecco i dettagli sulle novità.

Segnaliamo che gli ingegneri informatici di OnePLus hanno iniziato a rilisciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento software per i modelli 7T e 7T Pro.

OnePlus 7T e 7T Pro si aggiornano a fine ottobre 2020 con una nuova versione OxygenOS: i dettagli

Infatti gli smartphone si stanno aggiornando al software OxygenOS 10.0.14 (7T) e OxygenOS 10.0.12 (7T Pro) basati entrambi sul sistema operativo Android 10.

L’aggiornamento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 120-125 megabyte a seconda del modello posseduto.

Non sappiamo quando effettivamente il nuovo software arriverà ufficialmente anche per i dispositivi venduti in italia, dato che il rilascio a livello internazionale avverrà in maniera graduale.

Vi suggeriamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro OnePLus 7T o 7T pro all’interno delle impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le novità introdotte con la versione software OxygenOS 10.0.14/10.0.12?

Questo è il change-log ufficiale della nuovo aggiornamento (tradotto in Italiano):

Appena aggiunta la funzionalità di assistenza utente per aiutare a scegliere rapidamente l’utilizzo principale da eseguire (Percorso: Impostazioni> Suggerimenti e supporto OnePlus);

Risolto il problema per cui la sveglia non suonava in determinati scenari;

Risolto il problema instabile con i messaggi in casi speciali;

Risolto il problema del flashback con alcune app di terze parti;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema.

Patch di sicurezza Android aggiornata a settembre 2020.

Di fatto l’aggiornamento risolve alcuni problemi riscontati nell’aggiornamento precedente come il problema di instabilità dei messaggi e l’applicazione sveglia che non funzionava correttamente.

Fonte: Ufficiale 7T, Ufficiale 7T Pro