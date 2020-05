OnePlus 7T otterrà gli slo-mo a 960fps e i video 4K grandangolari

Recenti informazioni provenienti dalla rom Open Beta della OxygenOS svelano che l’OnePlus 7T otterrà i video in slo-mo a 960 fps e i video 4K grandangolari.

Secondo quanto riportato dall’ultima versione open beta della OxygenOS dedicata agli smartphone OnePlus 7T e 7T Pro, l’azienda cinese apporterà un paio di interessanti novità dedicate alla camera.

OnePlus 7T otterrà con la prossima OxgyenOS i video slow motion a 960fps e i video grandangolari 4K?

Al momento non c’è ancora un change-log ufficiale da parte della società asiatica, ma le due nuove funzionalità per la camera sono state individuate dal un membro del forum XDA Developers.

La OxgenOS Open Beta 3 per 7T e 7T Pro avrebbe infatti implementato la possibilità su entrambi gli smartphone di registrare video in super slow-motion alla frequenza di 960 fps con risoluzione nativa 720P.

Al momento tutti gli OnePlus, a partire dal modello 6, possono registrare in super slow-motion 960 fps solo con una risoluzione massima di 480P.

Dato che i sensori fotografici integrati negli OnePlus 7T e 7T Pro non hanno caratteristiche hardware sufficienti, i 960 fps vengono ottenuti attraverso l’interpolazione dei frame.

L’altra novità come già accennata a inizio articolo, è la possibilità di registrare video in risoluzione 4K attraverso la camera grandangolare per l’OnePlus 7T.

Non si sa ancora quando effettivamente l’azienda cinese rilascerà la versione definitiva del software OxygenOS per questi due smartphone: la comunicazione avverrà attraverso il forum ufficiale.

