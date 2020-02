OnePlus 7T Pro è il miglior smartphone 2019 per la GSMA

La GSMA (GSM Association) ha nominato il miglior smartphone per il 2019: il vincitore è l’OnePlus 7T Pro con queste motivazioni da parte dei giudici.

Nonostante il Mobile World Congress 2020 è stato annullato a causa delle defezioni di molti produttori di smartphone per evitare eventuali problemi di contagio del coronavirus, la GSMA ha svolto il suo lavoro per le nomine del Global Mobile Awards.

OnePlus 7T Pro è il miglior smartphone selezionato dalla GSMA per i Global Mobile Awards

La Global Mobile Awards prevede la nomina di 8 dispositivi mobili selezionati in otto distinte categorie che hanno convinto la giuria di giornalisti ed esperti.

La categoria più importante è sicuramente quelle che elegge il miglior smartphone dell’anno.

Ebbene la GSM Association ha nominato come miglior smartphone del 2019 l’OnePlus 7T Pro, motivando la propria scelta con questo breve comunicato:

“This is virtually unsurpassable from a technology perspective, with class-leading processor speed, rapid charge times and excellent software. An all-round product at an accessible price point, the company should also be recognised for its impressively successful go to market strategy”

In parole povere la GSMA considera l’OnePlus 7T Pro il miglior smartphone del 2019 grazie alle sue prestazioni al vertice, tempi di carica molto veloci, software aggiornato e ben fatto.

Viene considerato di fatto un prodotto eccellente ma con un prezzo di vendita accessibile (quindi un ottimo rapporto prezzo-prestazioni).

Da sottolineare quindi secondo la GSMA l’ottimo lavoro svolto da parte di OnePlus dal punto di vista del marketing.

Fonte: Notizia ufficiale