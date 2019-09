OnePlus 7T svelata la data di annuncio: i vari eventi (USA, Asia, Europa)

Sono state svelate le tre date principali nelle quali saranno presentati in USA, Asia e in Europa i prossimi smartphone della gamma OnePlus 7T.

Finalmente ci sono le date ufficiali dei principali eventi mediatici che saranno presieduti da OnePlus per il lancio dei nuovi smartphone top di gamma dell’azienda asiatica.

Gamma OnePlus 7T: ecco le date principali per USA, Asia e Europa

Da quello che è trapelato la nuova gamma OnePlus 7T farà il debutto ufficiale con il grande pubblico in data 26 settembre 2019 con una presentazione in contemporanea negli USA e in India.

I consumatori europei dovranno invece aspettare un paio di settimane in più, considerato che l’evento mediatico sarà presieduto a Londra in data 10 ottobre 2019.

Arriveranno due dispositivi il 7T e il 7T Pro: le differenze secondo i rumors

Per chi non lo sapesse già, l’azienda asiatica presenterà due nuovi dispositivi: l’OnePlus 7T e il modello 7T Pro.

A differenza degli OnePlus 7 i due modelli non si distingueranno più per la tecnologia di refresh del display: per entrambi infatti il refresh rate sarà impostato a 90hz.

Quest’informazione è stata di fatto certificata dai recenti biglietti dell’evento, nei quali si mette in evidenzia che il focus principale dei due nuovi dispositivi sarà di fatto la tecnologia di refresh a 90hz per i display.

Entrambi i nuovi smartphone utilizzeranno il nuovo chipset Snapdargon 855 Plus e si prevedono tagli di memoria a partire da 8GB di ram (per entrambi i modelli), almeno 128GB di rom per la versione base e almeno 256GB di memoria interna per la versione Pro.

L’OnePlus 7T Pro dovrebbe avere un display più grande e più risoluto: si parla di un unità Super Amoled curva da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ 3120 x 1440 pixel.

Invece l’OnePlus 7T avrà un display da 6.55 pollici, sempre Super Amoled, con risoluzione nativa FHD+ 2440 x 1080 pixel.

Entrambi i dispositivi avranno lo scanner per le impronte digitali sotto il display.

Nel modello 7 troviamo la classica tacca a goccia, mentre nel modello 7T Pro c’è il meccanismo POP UP per la camera Selfie.

Come sistema multimediale è prevista una tripla fotocamera posteriore per entrambi i dispositivi, con sensore principale da 48MP, mentre cambieranno leggermente i sensori secondari (ultrangolare e teleobiettivo).

Passando alla batteria, l’OnePLus 7T Pro utilizzerà un unità da 4085 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T, mentre il 7T avrà una batteria più piccola da 3800 mAh.

Si prevede che i due dispositivi usciranno sul mercato con la versione OxygenOS basata sul sistema operativo Android 10.