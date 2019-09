OnePlus 7T svelato il design definitivo (ufficiale): il perché è fatto così

Ecco le prime immagini render ufficiali del prossimo OnePlus 7T svelate direttamente dall’amministratore delegato Pete Lau: ecco perché è fatto così.

Oggi tramite il proprio account ufficiale Pete Lau l’amministratore delegato di OnePlus ha svelato alcune immagini render che riprendono il design definitivo del prossimo OnePlus 7T.

OnePlus 7T mostrato in immagini ufficiali: la cover posteriore e il comparto fotografico

Lo smartphone si presenta nella colorazione “Haze Blue” con vetro satinato opaco nella scocca posteriore, nella quale troviamo pure il comparto fotografico inserito in un blocco circolare.

Nel blocco circolare troviamo le tre fotocamere posteriori: sensore principale da 48MP (f/1.6 e 26mm lenti grandangolari), un sensore da 16MP ultra angolare (117 gradi con lenti 17mm) e un terzo sensore da 12MP con funzioni da teleobiettivo (f/2.2 e zoom ottico 2x).

Sotto le tre camere posteriori allineate orizzontalmente è presente il flash LED.

Perché OnePlus ha deciso di applicare un comparto fotografico posteriore in un blocco circolare?

La spiegazione la da lo stesso Pete Lau: “So we’ve talked about feel and materials, but what about design language? When you look at the back of a phone, the camera is perhaps the first thing that attracts your attention. It’s an incredibly important piece of the design puzzle, so we’ve completely reimagined the camera housing for our upcoming flagship. The camera should make a bold visual statement, but also flow naturally with the overall design for a seamless appearance.”

Sostanzialmente il blocco circolare dovrebbe destare l’attenzione dell’utente quando guarda il design dello smartphone, dargli di fatto una sensazione di design audace che però si armonizza con il resto del dispositivo per un aspetto uniforme.

Si tratta di un aspetto molto importante per armonizzare il “puzzle” del design del nuovo OnePlus 7T.

Le immagini non mostrano il lato anteriore del dispositivo, molto probabilmente perché quest’ultimo aspetto non cambierà di una virgola rispetto all’attuale OnePlus 7.

Il nuovo 7T e la versione 7T pro saranno presentati molto presto in tre distinti eventi: uno in Asia, uno negli USA e un in Europa con le rispettive date.

Fonte: Via Twitter