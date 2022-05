OnePlus 8, 8 Pro e 8T si aggiornano alla OxygenOS 12 C.17: le novità

Segnaliamo ai possessori di un OnePlus 8, 8 Pro, 8T e della versione 9R che è disponibile al download la nuova versione OxygenOS 12 C.17: i dettagli.

Oneplus in queste ultime ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento software per tutta la gamma 8 e per la versione 9R commercializzata in Cina.

OxygenOS 12 C.17: l’aggiornamento è in diffusione sugli OnePlus 8, 8 Pro, 8T e 9R

L’aggiornamento in questione è il software OxygenOS 12 C.17, scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air) basata su Android 12.

Il nuovo software si diffonderà in maniera graduale, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i dispositivi elencati ricevano la notifica di aggiornamento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica, tenete sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare come sempre consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità introdotte dalla OxygenOS 12 C.17 sugli OnePlus 8, 8Pro, 8T e 9R?

L’aggiornamento in questione ha un change-log piuttosto breve:

Sistema [Ottimizzato] la stabilità di invio e ricezione di messaggi [Migliorato] stabilità del sistema



Va inoltre sottolineato che quest’aggiornamento software non modifica le patch di sicurezza.

Quest’ultime infatti rimangono ancorate a quelle della patch precedente, ovvero al mese di marzo 2022.

Scelta un po’ strana considerato che alcuni smartphone di altri marchi, come Samsung, adesso stanno già ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2022.

Fonte: Forum 1, Forum 2