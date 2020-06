OnePlus 8 e 8 Pro: Android 11 Beta (Developers Preview) disponibile al download

I proprietari di un OnePlus 8 e 8 Pro possono scaricare la prima beta per sviluppatori di Android 11: ecco i dettagli da conoscere prima di farlo.

Se possedete un OnePlus 8 o 8 Pro da ieri 11 giugno 2020 c’è la possibilità di provare in anteprima il nuovo sistema operativo mobile di Google.

Android 11 Developers Preview disponibile al download (Flashing rom) su OnePlus 8 e 8 Pro

Stiamo ovviamente di Android 11 che al momento si trova nella sua prima fase beta chiamata Developers Preview.

Non è ancora un sistema operativo completo (è una preview) quindi alcune funzionalità mancano o potrebbero non funzionare in modo corretto.

La stessa OnePlus tramite il proprio forum ufficiale ha ricordato ai propri clienti quali sono le attuali criticità (da assumersi a proprio rischio e pericolo):

Lo sblocco facciale non è disponibile;

Google Assistant (“OK Google”) non funziona;

La videochiamata non funziona;

Alcuni schermi dell’interfaccia utente non sono ben organizzati;

Alcune app potrebbero non funzionare come previsto;

Problemi di stabilità del sistema.

Dato che l’Android 11 Developer Preview è installabile solo attraverso il flashing di rom del vostro OnePLus 8 o 8 Pro, dovete effettuare prima un backup dei dati all’interno dello smartphone perché quest’ultimi verranno cancellati durante il flashing della build.

Oltre a questo OnePlus avverte chiaramente che esiste anche un rischio di BRICKING del telefono se il flashing non avviene nel giusto modo: se non siete pratici evitate di farlo!

Se avete già un po’ di dimestichezza nel flashing di rom su smartphone android, potete seguire tutte le istruzioni del caso e scaricare la ROM del vostro OnePlus 8 o 8 Pro che trovate nella pagina web seguendo questo LINK.

Chi invece vuole avere un idea generale sulle principali novità che sono state introdotte su Android 11 Developers Preview, suggeriamo la pagina ufficiale di OnePLus.