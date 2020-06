OnePlus 8 e 8 Pro nuovi aggiornamenti d’inizio giugno 2020: tante ottimizzazioni

Iniziato il rilascio di nuovi aggiornamenti firmware con software OxygenOS 10.5.8-10 per gli OnePlus 8 e 8 Pro: ecco tutte le novità introdotte.

Continua il lavoro di ottimizzazione da parte di OnePlus sui suoi più recenti smartphone top di gamma, dato che già ad inizio giugno 2020 sono usciti nuovi aggiornamenti software.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano ad inizio giugno 2020: ecco le versioni OxygenOS 10.5.8 e 10.5.10

Per la precisione l’OnePlus 8 ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento basato sulla OxygenOS 10.5.8, mentre la versione 8 Pro sta ricevendo la versione software OxygenOS 10.5.10.

Entrambe le versioni sono basate sul sistema operativo Android 10.

L’aggiornamento si sta diffondendo in queste ore tramite la classica modalità OTA (over the air) per i dispositivi venduti in Europa, Asia e a livello globale.

Entrambe le nuove versioni software, nonostante abbiamo un seriale diverso, introducono le stesse novità su i due smartphone.

OxygenOS 10.5.8-10: le novità introdotte con l’aggiornamento

Il change-log è piuttosto lungo, e comprende molte ottimizzazioni:

Sistema

Ottimizzata l’esperienza di interazione tattile;

Ottimizzata l’esperienza utente per gli Screenshot estesi in alcune scene;

Ottimizzato il consumo energetico del sistema e la durata della batteria è stata migliorata;

Ottimizzata la stabilità della ricarica wireless: adesso fornisce una migliore esperienza utente (solo OnePlus 8 Pro)

Ottimizzata la modalità Pocket per ridurre gli errori nel touch;

Ottimizzazione dell’animazione di sblocco: la transizione di sblocco è più agevole;

Le Patch di sicurezza di Android sono state aggiornate a quelle di maggio 2020;

Pacchetto Google Mobile Service aggiornato a marzo 2020;

Messaggi

Aggiunto il pulsante “Elimina” nella barra di notifica dei messaggi in arrivo;

Aggiunta l’opzione whitelist delle parole chiave nelle impostazioni di blocco SMS: i messaggi con le parole chiave specificate non verranno bloccati;

Telecamera

Aggiunto il nuovo codec H.265 HEVC per ridurre le dimensioni di archiviazione video senza perdere qualità, in modo d’acquisire video e scattare foto in quantità maggiore;

Aggiunta la funzione dell’obiettivo grandangolare automatico durante le riprese a distanza ravvicinata per migliorare la qualità dell’immagine dei bordi (solo OnePlus 8 Pro);

Ottimizzazione dell’animazione del click dell’otturatore della fotocamera, aumentando così la fluidità dell’esperienza durante lo scatto di foto;

Migliorata l’esperienza di ripresa con la fotocamera e la stabilità;

Rete

Migliorata la stabilità della comunicazione;

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità del Wi-Fi;

Latenza di rete per i giochi online ottimizzata per una maggiore fluidità;

Spazio di gioco

Epic Games in Game Space: con l’installazione tramite un solo passaggio, puoi gestire Fortnite e molti altri Epic Games, tutti direttamente dal Game Space.

L’aggiornamento in questione è uscito a livello internazionale da poche ore quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti ricevano la notifica automatica di aggiornamento.

Vi consigliamo di controllare anche manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

