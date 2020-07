OnePlus 8 e 8 Pro nuovo aggiornamento OxygenOS di luglio 2020: i dettagli

Gli OnePlus 8 e 8 Pro a inizio luglio 2020 ricevono rispettivamente la OxygenOS 10.5.8 e 10.5.10 in Europa: ecco le principali novità.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un OnePlus 8 o della versione 8 Pro, che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare a livello internazionale, India e Europa un nuovo aggiornamento software.

Come già accennato l’OnePlus 8 in Europa sta ricevendo la versione software OxygenOS 10.5.8 mentre l’8 Pro la versione software OxygenOS 10.5.10.

Ovviamente entrambi i software si basano sul sistema operativo Android 10.

Quali sono le novità introdotte con il nuovo aggiornamento software di luglio 2020 sugli OnePlus 8 e 8 Pro?

Camera

Per la versione 8 Pro è stato aggiustato in Europa il “problema” della camera filtro colore che permetteva di vedere attraverso alcuni materiali e agli indumenti.

Entrambi i dispositivi poi godono di una “Migliorata l’esperienza di ripresa con la fotocamera e una maggiore stabilità”.

Sistema

Sia il modello 8 Pro che quello standard hanno ottenuto questi miglioramenti/ottimizzazioni:

Ottimizzata l’esperienza di interazione tattile;

Ottimizzato il consumo energetico del sistema, la durata della batteria è stata estesa;

Ottimizzato l’avviso di temperatura elevata per migliorare l’esperienza dell’utente;

Risolto il problema con la carica completa che si presentava in alcune circostanze quando la batteria veniva caricata al 90% o oltre;

Risolto il problema con Netflix e Amazon Prime Video che non permetteva di riprodurre video HD;

Risolti problemi noti e migliorata la stabilità del sistema;

Le Patch di sicurezza Android sono state aggiornate a giugno 2020.

Rete

Lato rete/connettività sono state ottimizzati/migliorati questi aspetti su tutti e due gli smartphone:

Migliorata la stabilità della comunicazione;

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità dei trasferimenti tramite Wi-Fi;

Latenza di rete ottimizzata per i giochi online per una maggiore fluidità.

Sono stati effettuati poi alcuni cambiamenti per il CLOUD e la rete che riguardano solo gli OnePlus 8 e 8 Pro venduti in India (servizi specifici per il mercato indiano).

I nuovi aggiornamenti software hanno iniziato la loro diffusione in maniera incrementale tramite la classica modalità OTA (over the air).

Potete scaricare l’aggiornamento utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G-5G degli smartphone.

Ci vorranno quindi ancora alcuni giorni prima che la notifica automatica di aggiornamento si diffonda effettivamente su tutti gli OnePlus 8 e 8 Pro venduti in Europa.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Notizia ufficiale 1 e 2