OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano con OxygenOS 10.5.6/8: le novità

A metà maggio 2020 gli OnePlus 8 e 8 Pro ricevono un nuovo aggiornamento software con rispettivamente le OxygenOS 10.5.6 e 10.5.8: le novità.

Segnaliamo che a partire da oggi 14 maggio 2020 OnePlus ha iniziato a rilasciare a livello internazionale alcuni aggiornamenti software per i suoi più recenti smartphone top di gamma.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano a metà maggio 2020: ecco la OxygenOS 10.5.6/8

Più nello specifico l’OnePLus 8 sta ricevendo la versione software OxygenOs 10.5.6/7 (Europea/Internazionale) mentre la variante 8 Pro sta ricevendo la OxygenOs 10.5.8 (per tutti i paesi).

Ovviamente il nuovo software è basato sul sistema operativo Android 10.

Entrambi gli aggiornamenti hanno lo stesso scopo: nuove patch di sicurezza, ottimizzazioni per il sistema, la camera, il bluetooth e la telefonia.

Questo è il change-log ufficiale delle nuove versioni OxygenOS disponibili da oggi:

Sistema

Ottimizzazione dell’esperienza dell’interazione tattile;

Miglioramento del risparmio energetico del sistema;

Migliorato l’effetto di riproduzione video in condizioni di scarsa luminosità (solo 8 Pro);

La stabilità del sistema è stata migliorata e sono stati risolti alcuni problemi generali;

La Patch di sicurezza Android è stata aggiornata a quella rilasciata da Google nel mese di aprile 2020;

Bluetooth

Stabilità e compatibilità della connessione Bluetooth sono state migliorate;

Fotocamera

Ottimizzato l’effetto video con HDR (solo 8 Pro);

Migliorata l’esperienza di ripresa con la fotocamera e aumentata la stabilità;

Rete

Abilitata la connettività 5G per Telia Norvegia (solo 8 Pro EU);

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità del Wi-Fi;

Migliorata la stabilità della comunicazione;

Latenza di rete ottimizzata per i giochi online per una maggiore fluidità.

Da sottolineare che la diffusione dei nuovi aggiornamenti OxygenOS 10.5.6/10.5.8 avverrà in maniera scaglionata, quindi ci potrebbero volere ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti ricevano la notifica di aggiornamento.

Se avete acquistato un OnePlus 8 o 8 Pro vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Vi ricordo infine che il modello 8 versione 6-128 si trova in offerta in questi giorni a 554 euro con coupon! Un risparmio di oltre 150 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino in Italia.

Fonte: Notizia ufficiale