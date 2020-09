OnePlus 8 prezzo da 465 euro: risparmio di 300 euro con coupon settembre 2020

Vi segnaliamo in offerta tramite coupon settembre 2020 l’OnePlus 8 da con prezzo a partire da 465 euro + spedizione: ecco dove potete acquistarli risparmiando fino a quasi 300 euro.

Finalmente abbiamo trovato un offerta piuttosto ghiotta per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone 5G top di gamma come l’OnePLus 8 e risparmiare oltre 190 euro sul prezzo ufficiale di listino.

Se non conoscete l’OnePlus 8, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

OnePlus 8 in offerta tramite coupon con prezzo da 465 euro: ecco dove acquistarlo nel mese di settembre 2020 (aggiornato)

In Italia l’OnePlus 8 è venduto in due distinte versioni con questi prezzi di listino:

versione con 8GB di ram e 128GB di rom a 719 euro;

modello con 12GB di ram e 256GB di rom a 819 euro.

Ebbene se volete risparmiare diverse decine di euro vi segnaliamo queste due offerte con coupon (attenzione: coupon aggiornato al 8 settembre 2020 per per la versione 8-128GB e 12-256GB):

L’OnePlus 8 globale con 12GB di ram e 256GB di rom (nero o glacial green) è acquistabile al prezzo di 508 euro (+ spedizione di 5.86 euro) utilizzando il codice Coupon BGOP8256VIP e seguendo questo LINK .

con (nero o glacial green) è acquistabile al prezzo di (+ spedizione di 5.86 euro) utilizzando il codice Coupon e seguendo questo . la versione con 8GB di ram e 128GB di rom (colore glacial green) acquistabile al prezzo di 465,80 euro circa (+ spedizione di 5.86 euro) utilizzando il codice Coupon BGOP8128VIP e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione pre-pagamento dello smartphone come da immagine esempio per PC Desktop:

Vi ricordo che i codice coupon sono a tempo e numero limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Dettagli su spedizioni, garanzia e rom internazionale

Gli smartphone in questione sono venduti tramite il rivenditore Banggood che spedisce i beni con spedizione EU Priority Line, che garantisce la consegna del bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese doganali.

Le spedizioni partiranno entro 11-20 settembre 2020 per tutti i colori disponibili a seconda della versione di memoria (questi valori potrebbero cambiare, controllateli sempre!).

Tutti gli smartphone venduti da Banggood godono di un anno di garanzia, ma in questo caso essendo dei dispositivi OnePlus venduti dalla Cina godono sempre di un anno di garanzia ufficiale presso il sito del produttore (Europa incluso).

In caso di problemi, potrete ottenere assistenza gratuita presso il sito ufficiale OnePlus senza restrizioni per un anno.

La rom utilizzata su questi OnePlus 8 è globale (comprende la lingua italiana), ha i servizi Google già installati, riceverà gli aggiornamenti OTA Ufficiali, comprende le bande 4G e 5G utilizzate anche in Italia.

In sostanza il risparmio di quasi 300 euro vi fa perdere giusto un anno di garanzia supplementare: per voi ne vale la pena?