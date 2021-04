OnePlus 8 Pro Globale prezzo da 523 euro in offerta coupon aprile 2021

Acquistabile grazie alla promo con coupon di aprile 2021 l’OnePlus 8 Pro Globale da 8-128GB e 12-256GB con prezzo da 523 euro + spedizione: la disponibilità.

Torna disponibile all’acquisto, con sconto elevato, lo smartphone top di gamma OnePlus 8 Pro con rom Globale nelle due versioni disponibili: 8GB di ram e 128GB di rom e 12GB di ram e 256GB di rom.

Per chi non lo sapesse, la versione 8+128GB in Italia ha un prezzo di listino pari a 819 euro, mentre la variante 12-256GB costa 919 euro (salvo promo).

OnePlus 8 Pro ecco i coupon che vi fanno risparmiare oltre 200 euro sul prezzo: i dettagli della promo

Aggiornamento del 30 aprile 2021: nuovi coupon per la versione 12-256GB e 8-128GB con prezzo aggiornato e disponibilità per entrambi gli smartphone.

L’OnePlus 8 Pro Globale con 12GB di ram e 256GB di rom, colori Onxy Black, Glacial Green, può essere acquistato al prezzo di 571,20 euro (+ spedizione) utilizzando il coupon BGDYF8P12 e seguendo questo LINK.

Se invece siete interessati alla versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colore Glacial Green, può essere acquistato a 523,60 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BGDYF8P8 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout (sezione Buoni) del sito Banggood, la pagina prima del pagamento, come da esempio per PC DESKTOP (Attenzione prezzi e coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Per la versione 12-256GB i colori Glacial Green, Onyx Black hanno la spedizione entro 24 ore dall’ordine (controllate sempre per eventuali cambiamenti!).

Anche per la variante 8-128Gb verde, la spedizione avverrà entro 24h dall’ordine (controllate sempre la data!).

Ricordiamo a chi è invece interessato all’OnePlus 8 che queste sono le offerte da tenere in considerazione.

Dettagli su Spedizioni, Garanzia e cosa vuol dire che lo smartphone ha rom Globale?

Le spedizioni avvengono tramite EU Priority Line di Banggood che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi senza farvi pagare le spese di dogana (spedizione da HK).

Tutti gli smartphone venduti da Banggood godono di un anno di garanzia, ma in questo caso essendo dei dispositivi OnePlus venduti dalla Cina godono sempre di un anno di garanzia ufficiale presso il sito del produttore (Europa incluso).

In caso di problemi, potrete ottenere assistenza gratuita presso il sito ufficiale OnePlus senza restrizioni.

Gli OnePlus 8 Pro venduti hanno rom Globale, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

In poche parole l’offerta in questione è dedicata a chi vuole risparmiare oltre 200 euro con due piccoli compromessi: 1 anno di garanzia invece di 2, e aspettare qualche giorno in più per ricevere il dispositivo.

Decidete voi se ne vale la pena!