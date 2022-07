OnePlus 8 Pro Europa prezzo da 395 euro in offerta senza coupon luglio 2022

Acquistabile in offerta senza coupon di luglio 2022 l’OnePlus 8 Pro Europa da 8-128GB e 12-256GB con prezzo a partire da 395 euro spedizione inclusa: la disponibilità.

Torna disponibile all’acquisto a prezzo interessante, lo smartphone top di gamma OnePlus 8 Pro del 2021 versione EU nelle varianti con 8GB di ram e 128GB di rom e 12GB di ram e 256GB di rom.

Per chi non lo sapesse, la versione 8+128GB in Italia aveva un prezzo di listino pari a 649 euro, mentre la variante 12-256GB costava 749 euro (i erano aggiornati a maggio 2021).

No conoscete ancora gli OnePlus 8 Pro? Queste sono le caratteristiche hardware principali.

OnePlus 8 Pro tornano in offerta senza coupon a luglio 2022: i dettagli

Aggiornamento del 28 luglio 2022: nuovi prezzi aggiornati per la versione 12-256GB e 8-128GB e disponibilità per entrambi gli smartphone.

L’OnePlus 8 Pro Versione Europa/Globale con 12GB di ram e 256GB di rom, colore Glacial Green e Ultra Marine Blu può essere acquistato al prezzo di 434,68 euro VAT e spedizione inclusa seguendo questo LINK.

Se invece siete interessati alla versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colore Onxy Black, può essere acquistato a 394,68 euro VAT e spedizione inclusa seguendo sempre il precedente link.

Entrambe le versioni sono disponibili in magazzino con spedizione entro 24 ore dal pagamento dell’ordine. Attenzione il numero dei pezzi disponibili è limitato!

Fate attenzione quando selezionate i dispositivi che non siano le versioni US o UK (che costano un po’ meno), devono essere versioni EU.

Vi ricordo che sempre sul sito ufficiale ci sono pure gli OnePlus 9 Pro scontati con coupon con prezzo a partire da 569 euro valida almeno per tutto il mese di luglio 2022 (chi prima arriva meglio alloggia!)

Dettagli su Spedizioni, Garanzia e cosa vuol dire che lo smartphone versione Europa/Globale?

Le spedizioni avvengono tramite GLS Europe da magazzino Spagna che consegna il bene tramite corriere in 7 giorni lavorativi.

Tutti gli smartphone venduti godono di due anni di garanzia presso il rivenditore, ma essendo versioni Europa godono pure di due anni di garanzia presso il sito ufficiale OnePlus.

Quindi in caso di problemi, potrete ottenere assistenza gratuita presso il sito ufficiale OnePlus senza restrizioni.

Inoltre il caricabatteria inserito nella confezione ha presa ufficiale Europa.

Gli OnePlus 8 Pro venduti hanno rom Europa/Globale, ovvero supportano il multilingua (italiano compreso), hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, ricevono gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno la banda 20 LTE 4G e le bande 5G compatibili con quelle utilizzate in Italia.

Sono di fatto identici a quelli commercializzati da OnePlus in Europa.