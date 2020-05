OnePlus 8 Pro: il sensore filtro colore sarà disabilitato temporaneamente

Il controverso sensore filtro colore implementato sull’OnePlus 8 Pro verrà temporaneamente disabilitato per evitare l’exploit della camera a raggi X.

Forse non tutti lo sanno, alcuni di voi l’avranno letto, che attualmente l’OnePlus 8 Pro ha una funzionalità nascosta che può essere utilizzata con il suo sensore filtro colore.

La camera filtro colore del modello 8 Pro infatti in determinate situazioni può letteralmente considerasi quasi come una fotocamera a raggi X: vede attraverso certi indumenti e certi materiali.

OnePlus 8 Pro con un prossimo aggiornamento software si vedrà disabilitato temporaneamente il sensore filtro colori

OnePlus venuta a sapere di questa inaspettata funzionalità individuata e testata da alcuni forum e blog di telefonia mobile, è subito corsa ai ripari attraverso un comunicato ufficiale.

Dal documento si evince che la fotocamera a filtro colore dell’OnePlus 8 Pro sarà temporaneamente disabilitata con il prossimo aggiornamento software.

In tutta la trafila del discorso però OnePlus non ha specificato quando effettivamente il nuovo aggiornamento sarà disponibile al download per tutti gli utenti a livello internazionale.

Come già specificato si tratta solamente di un blocco temporaneo del sensore filtro colore, dato che l’azienda asiatica dovrà prima trovare una soluzione pratica al problema.

Ovviamente non può lasciare bloccata una fotocamera di un proprio smartphone per sempre: sarebbe un grosso danno di immagine che causerebbe anche grossi problemi lato consumatori.

Fonte: Via