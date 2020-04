OnePlus 8 Pro in immagini render ufficiali in 3 colori: prezzo sotto i 1000 dollari?

Mostrate le nuove immagini render 3D ufficiali degli OnePlus 8 pro: l’amministratore delegato conferma prezzi inferiori ai 1000 dollari americani.

Il noto informatore tedesco Ronald Quandt tramite il sito Windfuture.de ha diffuso alcune immagini render 3D ufficiali che mostrano i colori disponibili del nuovo OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro ecco le prime immagini render 3D ufficiali con i tre colori disponibili

L’OnePlus 8 Pro uscirà sul mercato, almeno all’inizio, in tre distinte colorazioni: l’esclusiva colorazione Ultramarine Blue, la colorazione Glacial Green e la colorazione Onyx Black.

Potete farvi un idea sul design del modello 8 Pro nelle tre colorazioni elencate in queste immagini:

Le principali caratteristiche hardware dell’OnePlus 8 Pro

Ronald Quandt ha confermato poi queste caratteristiche principali che saranno implementate sulla versione 8 Pro:

Display Super Amoled QHD+ da 6.78 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Processore Snapdragon 865 con 8/12GB di ram LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.0;

Modem 5G;

Quadrupla fotocamera posteriore: primaria con doppio sensore Sony IMX689 da 48MP (uno principale e un grandangolare), teleobiettivo da 8MP e sensore di profondità da 5MP;

Camera anteriore per selfie da 16MP;

Certificazione IP68;

Batteria interna da 4510 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo e wireless a 30W; 3W potenza di ricarica wireless reverse.

E il prezzo di vendita dei nuovi modelli 8 Pro?

Tutto questo avrà un prezzo di vendita per la versione più costosa, quindi 12GB di ram e 256GB di rom che non dovrebbe superare i 1000 dollari al lancio.

Il prezzo di massima è stato svelato ufficialmente dal co-fondadore e attuale amministratore delegato di OnePlus Pete Lau.

La nuova gamma OnePlus sarà presentata ufficialmente in data 14 aprile 2020: non ci resta quindi che aspettare l’evento per conoscere tutti i dettagli definitivi.

Fonte: Via 1, Via 2