OnePlus 8 Pro: per DxOMark ha un punteggio migliore del Galaxy S20 Plus

DxOMark ha recensito il comparto fotografico principale dell’OnePlus 8 Pro posizionandolo al decimo posto nella classifica sopra il Galaxy S20 Plus.

Il noto sito DxOMark specializzato sul comparto fotografico degli smartphone, oggi ha rilasciato la propria recensione sull’OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8 Pro recensito da DxOMark si assesta giusto in decima posizione, superando il Galaxy S20 Plus

Secondo quanto riportato il top di gamma dell’azienda Cinese si posiziona al decimo posto nella classifica generale, spodestando di fatto il Samsung Galaxy S20 PLus.

L’OnePlus 8 Pro ottiene un punteggio generale di 119 punti, mentre più nello specifico il punteggio è di 126 negli scatti fotografici e di 103 nella registrazione video.

A confronto il Galaxy S20 Plus che ha ottenuto un punteggio complessivo di 118 punti, fa meglio negli scatti fotografici (127 punti) ma peggio nella registrazione video (100 punti).

Ma vediamo adesso qualche dettaglio in più sulle caratteristiche che hanno determinato il punteggio secondo i criteri di test di DxOMark.

Quali sono i punti di forza e di debolezza dell’OnePlus 8 Pro negli scatti fotografici e nella registrazione video?

Scatti fotografici

Pro:

Buon dettaglio;

Rumore basso;

Esposizione accurata;

Autofocus veloce e affidabile;

Colori e dettagli piacevoli in scatti ultra-ampi;

Elevato dettaglio e basso rumore grazie al flash.

Contro:

Un leggero bilanciamento del bianco viene proiettato all’esterno;

Minor ritaglio in evidenza in scene difficili;

Artefatti di frange e squilli in scatti ultra-ampi;

Leggera sottoesposizione e rumore negli scatti notturni.

Registrazione video

Pro:

Esposizione luminosa sul bersaglio e ampia gamma dinamica;

Colore accurato e piacevole;

Stabilizzazione efficace;

Dettaglio ben conservato.

Contro:

Lieve instabilità dell’autofocus;

Rumore temporale visibile;

Aliasing e moiré visibili in evidenza;

Esposizione all’ombra leggermente bassa nelle scene HDR.

In sostanza l’OnePlus 8 Pro garantisce delle buone foto generali, anche se non ai livello dei primi in classifica, e degli eccellenti video tra i migliori 5 mai testati da DxOmark.

