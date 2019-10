Questo potrebbe essere in anteprima il design ufficioso del prossimo OnePlus 8: notiamo il forellino nel display amoled curvo ai bordi anche per la versione non PRO.

Molti di voi sapranno già che giusto la scorsa settimana è stato presentato al grande pubblico cinese il nuovo OnePlus 7T, dispositivo che diventerà disponibile alla vendita solo da metà ottobre di quest’anno al di fuori del paese asiatico.

Aspettando l’arrivo del modello 7T negli USA e in Europa, oggi alcuni informatori hanno svelato in anteprima il possibile design definitivo del prossimo OnePlus 8.

OnePlus 8: questo potrebbe essere il design in anteprima mostrato in Render 3D

I render 3D che lo raffigurano si basano su alcuni schemi trapelati grazie ad un addetto ai lavori all’interno dell’azienda cinese.

Di fatto il design finale potrebbe essere molto simile a quello che vi stiamo per mostrare, ma ovviamente ci potrebbero essere alcuni cambiamenti in corso d’opera.

Una delle principali novità dal punto di vista del design per l’OnePlus 8 riguarda sicuramente il display.

Infatti siamo abituati da un po’ di tempo a vedere un pannello piatto per la versione meno costosa dell’OnePlus.

A partire dall’OnePlus 8 sembra però che il pannello diventerà curvo ai bordi e avrà dimensioni pari a 6.5 pollici di diagonale.

Sul pannello frontale possiamo notare pure la presenza di un forellino che verrà utilizzato per implementare la fotocamera anteriore: niente più tacche quindi.

Rispetto all’OnePlus 7T, il modello 8 tornerebbe ad implementare un modulo fotografico più classico (rettangolare e non circolare) che comprenderebbe i tre sensori fotografici.

Questo cambiamento sarebbe dovuto al fatto che il prossimo OnePlus 8 potrebbe implementare la ricarica wireless.

L’informatore alla fine afferma che il nuovo dispositivo dell’azienda cinese avrà dimensioni pari a 160,2 x 72,9 x 8,1 mm, spessore che sale a 9.3 mm nella zona dove è presente il comparto fotografico.

Ovviamente ribadiamo che non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via