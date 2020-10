OnePlus 8 spedito da Europa prezzo da 477 euro con coupon

Con spedizione rapida da magazzino repubblica ceca (max 5 giorni) in offerta con Coupon l’OnePlus 8 8-128GB e 12-256GB con prezzo da 477 euro: pochi pezzi!

Spesso vi teniamo aggiornati sulle promozioni con coupon relativi all’OnePlus 8, ma spesso tali offerte arrivano tutte da magazzino HK (Hong Kong) con tempi di spedizione ovviamente allungati.

OnePlus 8 in offerta da magazzino Repubblica Ceca: super prezzo da 477 euro con coupon

Aggiornamento del 8 ottobre 2020: nuovo codice coupon per la versione 8-128GB e 12-256GB con prezzo ribassato e disponibilità in magazzino.

Se per voi le tempistiche di spedizione e la paura della dogana (che è comunque assicurata e viene eventualmente rimborsata) delle spedizioni da HK non fa per voi, ecco una promo a tempo limitata con spedizione da magazzino Repubblica Ceca.

Potete acquistare l’OnePLus 8 da 8GB di ram e 128GB di rom (colore Onyx Black + Glacial Green) al prezzo di 477,80 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BGCZAFF00 e seguendo questo LINK.

L’OnePlus 8 da 12GB di ram e 256GB di rom (Glacial Green) è disponibile al prezzo di 546,20 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BGCZAFF04 e seguendo quest’altro LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Banggood, ovvero la pagina prima dell’effettivo pagamento (consigliamo paypal) come da esempio per PC Desktop (nell’immagine i prezzi potrebbero non essere aggiornati):

Vi ricordiamo che i codici coupon sono a tempo e numero limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli su spedizione, garanzia e rom globale: ecco cosa dovete sapere

Tutti gli OnePlus 8 in questione vengono spediti da Banggood tramite la spedizione Posta Prioritaria EU (magazzino CZ) al prezzo di 2.59 euro con consegna stimata in 3-5 giorni lavorativi.

Gli smartphone sono già presenti in magazzino con processo dell’ordine e invio pacco in massimo 24 ore.

La garanzia è di 1 anno diretta da parte di Banggood, ma va ricordato che tutti i dispositivi OnePlus acquistati dalla Cina godono di 1 anno di garanzia ufficiale da parte del produttore cinese.

Potete di fatto fare richiesta di supporto per eventuali problemi in garanzia direttamente sul sito ufficiale Europa di OnePlus.

La rom utilizzata è internazionale, ovvero gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua, c’è la banda 20 LTE 4G e il telefono ha la connettività 5G compatibile con quella disponibile in Italia.

In sostanza risparmiate oltre 200 euro rispetto al prezzo ufficiale di vendita in Italia, perdendo giusto 1 anno di garanzia.

Per altre promozioni, questa è la nostra sezione offerte.