OnePlus 8 spedito da Europa prezzo da 318 euro con coupon Single Day 11.11

Con spedizione rapida da magazzino Francia (max 7 giorni) in offerta Coupon Single Day 11.11 l’OnePlus 8 8-128GB e 12-256GB versione globale con prezzo da 318 euro: i dettagli

Spesso vi teniamo aggiornati sulle promozioni con coupon relativi all’OnePlus 8, ma spesso tali offerte arrivano tutte da magazzino HK (Hong Kong) con tempi di spedizione ovviamente allungati.

OnePlus 8 in offerta coupon Single Day 11.11 da magazzino Francia (spedizione rapida): prezzo da 318 euro

Aggiornamento del 11 novembre 2021: nuova offerta Single Day 11.11 per la versione 8-128GB e 12-256GB con spedizione da Europa in pochi giorni e disponibilità in magazzino.

Potete acquistare l’OnePLus 8 da 8GB di ram e 128GB di rom (colore Silver) al prezzo di 318.74euro VAT e spedizione incluse utilizzando il codice coupon FAST35GO e seguendo questo LINK.

Con 30 euro in più, dallo stesso LINK, è possibile acquistare pure la versione 12-256GB nella colorazione verde.

Pagando con PayPal si hanno ulteriori 2 euro di sconto.

Il coupon va applicato nella sezione checkout del sito Aliexpress Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

La promo dura fino al 12 novembre 2021.

Dettagli su spedizione, garanzia e rom globale: ecco cosa dovete sapere

Tutti gli OnePlus 8 in questione vengono spediti da Aliexpress tramite la CAINIAO WAREHOUSE STANDARD SHIPPING (magazzino Francia) con consegna stimata in 7 giorni lavorativi.

La garanzia è di 2 anni direttamente dal rivenditore, ma va ricordato che tutti i dispositivi OnePlus godono di 1 anno di garanzia ufficiale da parte del produttore cinese.

Potete di fatto fare richiesta di supporto per eventuali problemi in garanzia direttamente sul sito ufficiale Europa di OnePlus.

La rom utilizzata è globale, ovvero gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua, c’è la banda 20 LTE 4G e il telefono ha la connettività 5G compatibile con quella disponibile in Italia.