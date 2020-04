OnePlus 8 ufficiale: prezzo di vendita in Italia e caratteristiche principali

Ufficializzato il nuovo OnePlus 8 con connettività 5G: ecco il prezzo di vendita in Italia e le principali caratteristiche hardware.

Dopo aver mostrato al grande pubblico la versione OnePlus 8 Pro, queste le sue caratteristiche principali, l’azienda asiatica ha ufficializzato pure la versione 8 standard.

OnePlus 8 ufficiale: scopriamo le principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia

Display

La versione 8 standard monta un display Fluid Amoled da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e il supporto ad una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Rispetto al modello OnePlus 7T il display è curvo ai bordi, ha il supporto all’HDR10+ e presenta un forellino in alto a sinistra dove è posizionata la fotocamera anteriore per selfie.

Come per il suo fratello maggiore 8 Pro, anche la versione 8 standard gode di una recensione A+ per la precisione dei colori che secondo Display Mate sono indistinguibili dalla perfezione.

Non sono presenti però le funzioni MEMC e HDR Boost.

Sotto il display troviamo poi lo scanner per le impronte digitali.

Design

L’OnePlus 8 ha una scocca in metallo dalle dimensioni di 160.2 x 72.9 x 8 mm per un peso complessivo di 180 grammi.

Il telefono ha rifinitura in vetro sulla scocca posteriore con protezione Gorilla Glass ma no è certificato IP68 come il fratello maggiore.

Multimedialità

Nel forellino in alto a sinistra nel display troviamo la fotocamera anteriore per selfie con sensore da 16 MP e apertura lenti f/2.0; questa camera può registrare video in FHD 1080p.

Sulla scocca posteriore troviamo le tre camere principali che sono composte da:

Sensore principale Sony IMX586 da 48 MP , apertura lenti f/1.8, grandezza 25mm , 1/2.0″, 0.8µm, con PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine OIS;

, apertura lenti f/1.8, grandezza 25mm , 1/2.0″, 0.8µm, con PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine OIS; Grandangolare da 16MP , apertura lenti f/2.2, 13mm, PDAF;

, apertura lenti f/2.2, 13mm, PDAF; Sensore macro da 2MP con apertura lenti f/2.4.

Si possono registrare video in formato Ultra HD 4K a 60 fps e in slow motion a FHD fino a 240 fps e 480 fps a 720p.

Rispetto al modello 8 Pro non troviamo il teleobiettivo e cambiano i sensori utilizzati (anche per quello principale); rimane invariata la fotocamera anteriore.

Troviamo poi gli altoparlanti stereo, ma attenzione non c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Processore e memoria

Sull’OnePlus 8 come sul fratello maggiore troviamo il chipset Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 che supporta la connettività mobile 5G.

C’è da sottolineare però che a differenza del modello Pro, la versione standard non utilizza le memorie ram LPDDR5, ma continua ad utilizzare le memorie ram LPDDR4X che sono più lente.

La memoria interna invece utilizza come sul fratello maggiore la tecnologia UFS 3.0.

I tagli di memoria disponibili sono:

8GB di ram e 128GB di rom ;

; 12GB di ram e 256GB di rom.

Connettività

A livello di connettività oltre la presenza del 5G, il Dual Sim, troviamo il nuovo standard Wifi 6 Dual Band, c’è il Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, il Bluetooth 5.1, il chipset NFC, la porta USB Type C 3.1.

Batteria

Sull’OnePlus 8 troviamo una batteria da 4300 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 30T.

La ricarica rapida ha una potenza massima via cavo pari a 30W e permette di ricaricare la batteria fino al 50% in circa 22 minuti.

A differenza del modello 8 Pro non troviamo la ricarica wireless.

Sistema operativo

Ovviamente lo smartphone esce sul mercato nativamente con Android 10 che viene personalizzato con l’interfaccia OxygenOS 10.x.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’OnePlus 8

In Italia l’OnePlus 8 si può acquistare in tre colorazioni differenti: Onyx Black, Glacial Green e Interstellar Glow.

Potete prenotare fin da oggi la versione da 8GB di ram e 128GB di rom (solo colore verde e nero) al prezzo di 719 euro.

La variante con 12GB di ram e 256GB di memoria interna invece è disponibile nei colori Glacial Green e Interstellar Glow ad un prezzo di vendita pari a 819 euro.

Attualmente I tempi di spedizioni variano da 2 a 6 giorni a seconda del colore e del modello scelto.