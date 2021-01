OnePlus 8T 5G Globale 12-256GB prezzo da 548 euro con coupon gennaio 2021

In offerta grazie al coupon gennaio 2021 l’OnePlus 8T Globale che può essere acquistato con uno sconto di oltre 150 euro per la versione 12GB di ram e 256GB di rom.

Il più recente smartphone di OnePlus è disponibile all’acquisto in anche Italia, ecco dove trovarlo spendendo di meno rispetto al prezzo di listino.

OnePlus 8T in offerta coupon gennaio 2021: prezzo versione 12-256GB a 545,50 euro + spedizione

Il telefono, queste le sue caratteristiche hardware principali, viene venduto nel nostro paese in due varianti di memoria e in due colorazioni:

Versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna (colore Lunar Silver e Acquamarine Blu) a 599 euro;

variante da 12GB di ram e 256GB di rom (solo colore Acquamarine Blue) a 699 euro.

Aggiornamento del 8 gennaio 2021: nuovo coupon gennaio 2021 per la versione da 12-256GB con prezzo aggiornato; versione 8-128GB al momento non disponibile.

Ebbene se volete acquistare entrambi i modelli e godere di uno sconto potete farlo utilizzando questi Coupon sul sito Banggood:

L’OnePlus 8T Globale da 12GB di ram e 256Gb di memoria interna (colore Lunar Silver), è acquistabile al prezzo di 548,80 euro (spedizione inclusa) utilizzando questo codice coupon BGOP8T256S e seguendo questo LINK.

(colore Lunar Silver), è acquistabile al prezzo di (spedizione inclusa) utilizzando questo codice coupon e seguendo questo LINK. OnePlus 8T da 8GB di ram e 128GB rom, tutti i colori disponibili e rom Globale, acquistabile al prezzo di 494,80 euro (+ spedizione) seguendo questo LINK;

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Dettagli su Spedizioni, garanzia e cosa vuole dire rom Globale?

Entrambi gli OnePLus 8T in questione vengono spediti da Banggood con spedizione “Eu Priority Line” che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi, e non vi fa pagare i costi di dogana (spedizione da HK).

La spedizione ha un costo di 3.04 euro, e lo smartphone sarà spedito entro il 20 gennaio 2020 (controllate sempre la disponibilità!)

Per quanto riguarda la garanzia, c’è quella ufficiale di OnePLus pari ad 1 anno (dispositivo venduto dalla Cina) e potete richiederla direttamente sul sito ufficiale Europeo.

La rom è globale, ovvero è la versione che supporta il multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, sono installate le applicazioni e i servizi Google, supporta tutte le bande 4G e 5G utilizzate in Italia.

In sostanza questi OnePlus 8T sono identici a quelli venduti ufficialmente per l’Italia, cambia solo la garanzia che passa da 2 anni ad 1 anno.

Decidete voi se risparmiare oltre 150 euro fin da subito su un prodotto uscito abbastanza di recente.

Vi ricordo che nella nostra sezione OFFERTE potete trovare altre promozioni con sconti e coupon sugli smartphone OnePlus, Xiaomi, eccetera.