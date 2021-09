OnePlus 8T 5G versione Globale 12-256GB prezzo a 432 euro: offerta coupon settembre 2021

In offerta con coupon l’OnePlus 8T versione Globale KB2003 nella variante 12-256GB ad un prezzo di vendita pari a 432 euro più spedizione: i dettagli

Uno dei più recenti smartphone di OnePlus è disponibile all’acquisto in anche Italia, ecco dove trovarlo spendendo di meno rispetto al prezzo di listino.

OnePlus 8T versione Globale KB2003 in offerta: ecco i prezzi per la variante 12-256GB con coupon settembre 2021

Il telefono, queste le sue caratteristiche hardware principali, viene venduto nel nostro paese in due varianti di memoria e in due colorazioni:

Versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna (colore Lunar Silver e Acquamarine Blu) a 499 euro (aggiornato al 21 maggio 2021);

variante da 12GB di ram e 256GB di rom (solo colore Acquamarine Blue) a 599 euro.

Aggiornamento del 13 settembre 2021: nuovp coupon disponibile e prezzo aggiornato per la versione Globale 12-256GB.

Ebbene se volete acquistare il modello da 12-256GB e godere di uno sconto potete farlo utilizzando questo Coupon sul sito Banggood:

L’OnePlus 8T versione Globale KB2003 da 12GB di ram e 256Gb di memoria interna ( solo colore verde), è acquistabile al prezzo di 432 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BG939dba e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella pagina checkout del sito Banggood sezione sconti-buoni, come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzi e coupon potrebbero non essere aggiornati nell’immagine):

Dettagli su Spedizioni, garanzia e cosa vuole dire versione Globale?

Entrambi gli OnePLus 8T in questione vengono spediti da Banggood con spedizione “Eu Priority Line” che consegna il bene tramite corriere in 15-25 giorni lavorativi, e non vi fa pagare i costi di dogana (spedizione da HK).

La spedizione ha un costo di 5 euro, ed i dispositivi sono disponibili in magazzino (spedizione entro 24h).

Per quanto riguarda la garanzia, c’è quella ufficiale di OnePLus pari ad 1 anno direttamente sul sito ufficiale Europeo.

La versione è globale KB2003 , ovvero è la versione che supporta:

il multilingua (italiano compreso);

ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali;

sono installate le applicazioni e i servizi Google;

supporta tutte le bande 4G e 5G utilizzate in Italia.

In sostanza questi OnePlus 8T sono identici a quelli venduti ufficialmente per l’Italia, cambia solo la garanzia che passa da 2 anni ad 1 anno e il caricabatteria ha presa US e non EU.