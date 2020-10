OnePlus 8T 5G Globale prezzo da 470 euro con coupon

In offerta grazie al codice coupon di fine ottobre 2020 l’OnePlus 8T Globale che può essere acquistato con uno sconto tra i 120 e i 180 euro a seconda della variante scelta.

Giusto 10 giorni fa è stato ufficializzato il nuovo OnePLus 8T, e da un paio di giorni è disponibile all’acquisto anche in Italia.

OnePlus 8T già in offerta coupon con sconto di oltre 120 euro: prezzo da 470 euro

Il telefono, queste le sue caratteristiche hardware principali, viene venduto nel nostro paese in due varianti di memoria e in due colorazioni:

Versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna (colore Lunar Silver e Acquamarine Blu) a 599 euro;

variante da 12GB di ram e 256GB di rom (solo colore Acquamarine Blue) a 699 euro.

In data odierna, 23 ottobre 2020, solo il modello 8-128GB sul sito ufficiale OnePlus risulta essere ancora disponibile mentre la variante 12-256GB è esaurita.

Ebbene se volete acquistare entrambi i modelli ma godere di uno sconto compreso tra i 120 e i 180 euro, potete farlo utilizzando questi Coupon sul sito Banggood:

OnePlus 8T da 8GB di ram e 128GB rom , tutti i colori disponibili e rom Globale, acquistabile al prezzo di 470,50 euro (+ spedizione) utilizzando il codice Coupon BGOP8T128 e seguendo questo LINK;

, tutti i colori disponibili e rom Globale, acquistabile al prezzo di (+ spedizione) utilizzando il codice Coupon e seguendo questo LINK; invece l’OnePlus 8T da 12GB di ram e 256Gb di memoria interna (tutti i colori e rom Globale), è acquistabile al prezzo di 513 euro (+ spedizione) utilizzando questo codice coupon BGOP8T256 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Dekstop:

Dettagli su Spedizioni, garanzia e cosa vuole dire rom Globale?

Entrambi gli OnePLus 8T in questione vengono spediti da Banggood con spedizione “Eu Priority Line” che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi, e non vi fa pagare i costi di dogana (spedizione da HK).

La spedizione ha un costo di 3.24 euro.

Va sottolineato che ad oggi 23 ottobre 2020, entrambi gli smartphone sono in “pre-ordine” con spedizione entro il 6 novembre 2020: in poche parole chi prima lo richiede prima gli verrà spedito. (controllate sempre se le date cambiano!).

Per quanto riguarda la garanzia, c’è quella ufficiale di OnePLus pari ad 1 anno (dispositivo venduto dalla Cina) e potete richiederla direttamente sul sito ufficiale Europeo.

La rom è globale, ovvero è la versione che supporta il multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, sono installate le applicazioni e i servizi Google, supporta tutte le bande 4G e 5G utilizzate in Italia.

In sostanza questi OnePlus 8T sono identici a quelli venduti ufficialmente per l’Italia, cambia solo la garanzia che passa da 2 anni ad 1 anno.

Decidete voi se risparmiare oltre 120 euro fin da subito su un prodotto uscito di recente ne vale la pena!

