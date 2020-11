OnePlus 8T aggiornamento OxygenOS 11.0.4.5 disponibile: tanti fix e ottimizzazioni

A distanza di pochi giorni dall’ultimo aggiornamento firmware, OnePlus 8T torna ad aggiornarsi con il software OxygenOS 11.0.4.5: ecco le novità.

Giusto una settimana fa vi avevamo segnalato che l’OnePlus 8T aveva iniziato a ricevere l’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.4 distribuito inizialmente in India.

Sembra però che l’azienda cinese stia lavorando celermente per ottimizzare e risolvere tutti i piccoli bug che vengono individuati nelle versioni precedenti basate su Android 11.

OnePlus 8T inizia a ricevere l’aggiornamento software OxygenOS 11.0.4.5: le principali novità

Da oggi è infatti disponibile il nuovo aggiornamento software OxygenOS 11.0.4.5, basata su Android 11, che si sta diffondendo in India tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware ha un peso di circa 105 megabyte e secondo il change log-ufficiale presenta queste novità (tradotte):

Sistema Ottimizzata la stabilità della chiamata; Prestazioni di consumo energetico del sistema migliorate per ridurre il riscaldamento; Migliore prevenzione del tocco errato per offrire una migliore esperienza di gioco; Fluidità ottimizzata con alcuni giochi tradizionali per ridurre i rischi di latenza; Esperienza utente ottimizzata con Alert Slider aggiungendo messaggi di avviso quando si passa tra le 3 modalità; Risolto il problema per cui la barra di stato continuava a rimanere sospesa sullo schermo in modalità orizzontale; Risolto il problema (raro) per cui NFC non può essere attivato;

Telecamera Ottimizzato l’effetto di imaging per offrirti una migliore esperienza di ripresa; Stabilità della fotocamera migliorata;

Rete Connessione di rete mobile ottimizzata per migliorare il segnale; Risolto il problema raro dell’interruzione della rete durante i giochi.



Rimangono invariate le patch di sicurezza, ferme a quelle di ottobre 2020.

Non sappiamo quando effettivamente gli OnePlus 8T riceveranno il relativo aggiornamento firmware per le versioni vendute a livello Globale e in Europa.

Essendo un aggiornamento a diffusione graduale potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che tutti i telefoni ottengano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via