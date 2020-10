OnePlus 8T disponibile all’acquisto, OnePlus 9 in lavorazione

Sono iniziate ufficialmente le vendite a livello internazionale del nuovo OnePlus 8T; svelato il nome i codice aziendale del prossimo OnePlus 9.

L’OnePlus 8T dopo la presentazione del 14 ottobre 2020, e il periodo di prevendita, da oggi 20 ottobre 2020 è finalmente disponibile all’acquisto con spedizione entro 24 ore.

OnePLus 8T disponibile all’acquisto: le vendite sembrano essere già un buon successo

Sembra che il telefono abbia già riscosso un interessante successo in Asia.

Due dei principali rivenditori Cinesi, JD e Suning, hanno affermato che il telefono in appena 1 minuto dall’inizio della commercializzazione ha fatto incassare alle due aziende 100 milioni di Yuan.

L’incasso è raddoppiato, a 200 milioni, nel corso dei successivi 10 minuti.

Per chi vuole il conteggio in euro si tratta di incassi pari a 12,7 milioni e 25.3 milioni: niente male per 10 minuti di vendite!

Per gli interessanti da ricordare che in Italia il dispositivo è acquistabile tramite il sito ufficiale OnePLus e su Amazon.

Se non conoscete l’OnePlus 8t, queste sono le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia.

OnePlus 9 già in lavorazione: ha il suo nome in codice aziendale

Comunque nonostante stiamo parlando dell’ultimo arrivato in casa OnePLus, sembra che l’azienda asiatica stia già lavorando ai successori della gamma OnePlus 8.

Infatti oggi un informatore, Max J, ha svelato che l’OnePlus 9 ha già ottenuto il proprio nome in codice aziendale: “Lemonade”.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli concreti sulle caratteristiche di questo futuro smartphone, ma sicuramente nelle prossime settimane uscirà qualcosa sul web.

