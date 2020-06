OnePlus 8T rumors: nuova ricarica rapida e nuovo colore

La prossima gamma OnePlus 8T implementerà probabilmente una nuova ricarica rapida più veloce e sarà venduto in una nuova variante di colore.

Per chi non lo sapesse già, all’interno degli smartphone OnePLus è presente un applicazione che si chiama Engineering Mode.

Quest’ultima è utilizzata per la risoluzione di problemi e per effettuare test sui alcuni componenti hardware e funzionalità presenti sullo smartphone.

OnePlus 8T: nuova ricarica rapida e nuovo colore in arrivo? I Rumors

I ragazzi del forum XDA Developers, all’interno del codice sorgente dell’ultima versione della Engineering Mode App per Android 11 Developers Preview per OnePLus 8 e 8 Pro, avrebbero individuato alcune informazioni sul prossimo OnePlus 8T.

Secondo quanto trapelato, pare che il prossimo top di gamma dell’azienda cinese implementerà un nuovo sistema di ricarica rapida più veloce rispetto a quello attuale.

La tecnologia si chiamerà sempre Super Warp Charge, ma la ricarica sarà in grado di raggiungere i 65W via cavo.

Non è certo una novità assoluta, considerato che OnePlus condivide alcuni aspetti delle più recenti tecnologie di ricarica rapida con altri marchi cinesi come OPPO e Realme.

Ma le notizie non finiscono qua.

I prossimi OnePlus 8T dovrebbero essere commercializzati in una nuova variante di colore.

Agli attuali colori Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow e Ultramarine Blue si dovrebbe infatti aggiungere la nuova variante Ice Blu.

La colorazione Ice Blu sarà di fatto un esclusiva per i prossimi modelli 8T e 8T Pro, o eventualmente solamente solo per la versione Pro per distinguerla ulteriormente.

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

