OnePlus 8T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.12.12: fix problema con WhatsApp

Anche l’OnePlus 8T sta ricevendo l’ultimo aggiornamento del 2021 con la nuova versione software OxygenOS 11.0.12.12: viene risolto un problema con WhatsApp.

Come vi avevamo segnalato questa mattina oltre agli OnePlus 8 e 8 Pro proprio oggi anche gli OnePlus 8T stanno ricevendo il nuovo aggiornamento software con la versione OxygenOS 11.0.12.12.

OxygenOS 11.0.12.12 disponibile per gli OnePlus 8T: risolto il problema con WhatsApp e altre novità

Si tratta di fatto dell’ultimo aggiornamento per quest’anno per il modello 8T scaricabile tramite la classica modalità OTA (Over the air).

L’aggiornamento in questione, basato sempre sul sistema operativo Android 11, apporta queste novità elencate dal change-log ufficiale:

Sistema Ottimizzata la visualizzazione dell’interfaccia utente nel menù delle Impostazioni; Risolto il problema per cui Google Assistant e Gpay non venivano visualizzati come previsto nell’installazione guidata; Risolto il problema a bassa probabilità che causava il crash di WhatsApp; Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di dicembre 2021.



Di fatto è lo stesso change-log della versione OxygenOS 11.0.10.10 destinata agli OnePLus 8 e 8 Pro.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da poche ore, e si diffonderà in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i dispositivi serie 8T ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando ricevete la notifica di aggiornamento, prima di scaricare e installare il nuovo software è consigliabile:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti o comunque essenziali che avete salvato sul telefono; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

La versione OxygenOS 11.0.12.12 è la stessa per gli OnePlus 8T commercializzati con rom Globale, Europa e India.