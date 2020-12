OnePlus 8T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.6.7: ecco le novità

L’OnePlus 8T sta iniziando a ricevere l’aggiornamento firmware con la nuova versione software OxygenOS 11.0.6.7 basata su Android 11: ecco le principali novità.

A pochi giorni dalla fine del 2020, alcuni feeback affermano che è disponibile al download tramite la modalità OTA (over the air) un nuovo aggiornamento per l’OnePlus 8T.

OnePlus 8T si aggiorna alla OzxygenOS 11.0.6.7 a fine 2020: queste le principali novità

Più nello specifico è disponibile la nuova versione software OxygenOS 11.0.6.7 basata sul sistema operativo Android 11.

L’aggiornamento ha un peso di circa 541 megabyte, contiene nuove patch di sicurezza, ottimizzazioni varie e una nuova funzionalità per la tastiera.

Questo è di fatto il change-log ufficiale dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.6.7 per l’OnePLus 8T (Europa/Globale):

Sistema Ottimizzata l’esperienza dei gesti a schermo intero; Aumentata la Percentuale di successo dello sblocco con impronta digitale per una maggiore velocità di sblocco; Aggiunta la regolazione dell’altezza della tastiera in cui è possibile alzare o nascondere la barra delle scorciatoie in basso per una migliore esperienza di input (vai a Impostazioni-Sistema-Lingua e input-Regolazione altezza tastiera); Aggiornamento della patch di sicurezza Android al mese di novembre 2020.

Telecamera Ottimizzata la qualità dell’immagine nella modalità notturna;

Galleria Risolto un piccolo problema (raro) che le foto non venissero visualizzate nella Galleria;

Rete Risolto il problema per cui la connessione WiFi non funzionava in una certa situazione specifica; Migliorata la stabilità della comunicazione.



Come di consuetudine da parte di OnePLus, l’aggiornamento si sta diffondendo a livello internazionale in modo graduale quindi potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che tutti i dispositivi ottengano la notifica automatica.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare sarebbe meglio effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di installazione solamente se il vostro 8T abbia a disposizione almeno il 50% di carica della batteria.

