OnePlus 8T specifiche già svelate: ecco alcuni dettagli

Queste dovrebbero essere alcune delle caratteristiche principali del prossimo OnePlus 8T: ecco i dettagli che sono stati già svelati sul web.

Sul web si sta già iniziando a parlare dell’arrivo del prossimo OnePlus 8T, la versione “intermezza” con qualche miglioramento hardware, aspettando il futuro OnePlus 9.

OnePlus 8T primi dettagli svelati: qualche specifica hardware e design

Il modello 8T dovrebbe arrivare sul mercato prima della fine di quest’anno, e secondo nuove informazioni implementerà un display Amoled da 6.55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Di fatto ha un display grande quanto il suo precedessore, OnePlus 8, ma con una frequenza di aggiornamento migliorata rispetto ai precedenti 90Hz.

C’è però da sottolineare che alcune immagini render evidenziano come il modello 8T avrà un display piatto e non curvo come il modello 8 attuale.

Rimarrà comunque il forellino nel display per la fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

Sulla scocca posteriore si troverà il modulo fotografico che conterrà quattro sensori.

Secondo le ultime informazioni il modello 8T manterrà quasi del tutto gli stessi sensori fotografici del modello 8: principale da 48MP, Grandangolare da 16MP, Profondità da 2MP, ma si aggiungerà un sensore Macro da 5MP.

L’informatore però specifica che l’OnePlus 8T utilizzerà un sensore da 48MP migliorato rispetto al modello 8 che incrementerà la qualità delle immagini catturate.

All’interno del modello 8T si posizionerà molto probabilmente il chipset Snapdragon 865 Plus abbinato ad almeno 8GB di ram e 128GB di memoria interna.

Con l’arrivo del 8T dovrebbe debuttare anche la nuova OxygenOS 11 basata sul sistema operativo Android 11 di Google.

Vi ricordiamo che tutte queste informazioni non sono ancora ufficiali o certificate, quindi prendetele con il giusto distacco emotivo.

