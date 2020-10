OnePlus 8T ufficiale: caratteristiche principali e prezzo Italia

Ufficializzato oggi il nuovo OnePlus 8T acquistabile anche in Italia: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware del dispositivo.

Il nuovo OnePlus 8T, ha ribadito l’azienda taiwanese, non è il nuovo top di gamma dell’azienda ma rimane sempre un dispositivo di fascia alta dalle prestazioni premium.

OnePLus 8T ufficiale: le differenze con OnePLus 8 e il prezzo in Italia

Questo telefono di fatto rispetto all’attuale OnePlus 8 apporta due sostanziali novità: il display a 120Hz e la nuova ricarica rapida a 65W.

Partiamo subito con parlare di quest’ultima.

Batteria e ricarica rapida

La batteria interna dello smartphone è da 4500 mAh, leggermente più grande dell’OnePLus 8 da 4300 mAh.

Però quest’ultima può essere ricaricata da zero a cento in appena 39 minuti grazie all nuova tecnologia Warp Charge 65 che permette di sfruttare una potenza via cavo a 65W.

OnePlus ha sottolineato che basterebbero 15 minuti di ricarica Warp Charge 65 per garantire un autonomia giornaliera al dispositivo, ovviamente con un utilizzo medio.

Per sfruttare la tecnologia Warp Charge 65 il caricabatteria adesso ha una presa usb C nativa, ma rimane comunque compatibile con la tecnologia USB Power Delivery fino ad un massimo di 45W.

Senza il caricabatteria Warp Charge 65, l’OnePLus 8T supporta anche caricabatteria con tecnologia standard Power Delivery fino a 27W.

Sfortunatamente il nuovo dispositivo non supporta la ricarica wireless.

Display

L’altro cambiamento dello smartphone rispetto al suo “predecessore” lo troviamo nel display AMOLED da 6.55 pollici di diagonale e risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel.

Infatti il nuovo display è piatto, e non curvo, ma ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz (contro i 90Hz del modello 8).

Il pannello gode di una luminosità di picco fino a 1100 nits e può automaticamente impostare fino a 8192 diversi livelli di luminosità.

Con l’introduzione della OxygenOS 11 basata su Android 11, il display può attivare la funzione Always On Display.

L’Always On Display può essere impostata con 11 diversi design, e personalizzata utilizzando l’intelligenza artificiale (ad esempio prendere immagini della galleria come sfondi per l’AOD).

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

L’OnePLus 8T monta il chipset Snapdragon 865 abbinato a 8-12GB di memoria ram LPDDR4X e 128-256GB di rom con tecnologia UFS 3.1.

Per ottimizzare le prestazioni nel telefono è stata inserita una dissipazione che risulta essere decisamente più grande rispetto ai precedenti modelli.

Multimedialità

Lato fotocamera selfie troviamo un sensore da 16 MP, f/2.4, 1/3.06″, 1.0µm, capace di registrare video in formato 1080p a 30fps, inserito nel forellino in alto a sinistra del display.

Sulla scocca posteriore in altro a sinistra troviamo il modulo fotografico principale con quattro sensori:

Principale da 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS;

Grandangolare da 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚, 1/3.6″, 1.0µm;

Macro da 5 MP, f/2.4;

Profondità da 2 MP, f/2.4.

I quattro sensori vengono aiutati dal doppio flash LED, e permettono al telefono di registrare video in formato Ultra HD 4K a 60fps, e 1080P fino a 240 fps.

L’audio è di buona qualità considerata la presenza degli altoparlanti stereo, ma non c’è il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

L’OnePLus 8T è ovviamente uno smartphone con connettività 5G, ha il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual Band, il Bluetooth 5.1, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, il chipset NFC, la porta USB Type-C 3.1.

Software

Come sistema operativo troviamo come già detto Android 11 personalizzato grazie al software OxygenOS 11.

Tra le novità spiccano quelle multimediali come:

la modalità ritratto che grazie a un algoritmo dell’intelligenza artificiale è in grado di rilevare gli esseri umani e sfocare lo sfondo dietro di loro;

c’è la rinnovata modalità Nightscape per produrre colori vivaci e dettagli più puliti;

la nuova versione di Super Stable che promette una migliore stabilizzazione dell’immagine anche per i video.

Prezzi e disponibilità OnePlus 8T in Italia

Per quanto riguarda la disponibilità dell’OnePLus 8T nel nostro paese, quest’ultimo sarà spedito a partire dal 20 ottobre 2020.

Sono disponibili due colorazioni: Lunar Silver e Acquamarine Green.

I prezzi sono di 599 euro per la versione con 8GB di ram e 128GB di rom, mentre la versione da 12GB di ram e 256GB di memoria interna sale a 699 euro.